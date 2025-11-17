Les Sims Project Rene, censé être le grand avenir de la licence, s’est encore dévoilé lors d’une nouvelle session de jeu réservée à seulement quelques joueurs. Les nouveautés révélées sont cependant loin de faire l’unanimité au sein de la communauté.

L’avenir de Les Sims semble plus incertain que jamais. Alors que la concurrence aurait dû se renforcer, les rivaux se sont soit désistés prématurément, ont raté leur lancement, ou encore ont retardé leurs sorties. La licence, qui a longtemps dominé le genre des simulateurs de vie, paraît bien partie pour maintenir son monopole. Toutefois, tout pourrait changer avec le rachat, pour 55 milliards de dollars, d’Electronic Arts par le Fonds public d’investissement d’Arabie saoudite, Silver Lake et Affinity Partners, porté par Jared Kushner, le gendre de Donald Trump.

L’éditeur américain a pris soin de rassurer la communauté des Sims. « Electronic Arts conservera le contrôle créatif, et notre réputation en matière de liberté créative et de priorité donnée aux joueurs restera intacte », avait déclaré le studio. Cependant, cette annonce n’a pas empêché certains créateurs historiques de contenu pour Les Sims de quitter le navire, exprimant leur désaccord avec les valeurs des nouveaux acquéreurs. Malgré cela, Les Sims devrait conserver l’inclusivité qui a contribué à bâtir sa réputation. Néanmoins, l’inquiétude grandit parmi les fans, notamment après la diffusion des dernières images du prochain grand projet censé façonner l’avenir de la licence.

Les Sims Project Rene se la joue Roblox

Aperçu du jeu Fashion Passion, inspiré de Dress to Impress

Longtemps considéré comme Les Sims 5 par la communauté, Project Rene sera finalement une expérience en stand-alone intégrant les éléments multijoueurs longtemps promis par Maxis. Destiné à la fois aux PC, consoles et smartphones, le jeu a déjà été approché à plusieurs reprises lors de phases d'alpha fermées, régies par des accords de non-divulgation (NDA), que certains utilisateurs ne se gênent pas de briser. Les dernières images en date font comprendre l’arrêt soudain des Sims Mobile, dont toute l’énergie pay to play (payer pour jouer) semble avoir été transmise dans ce fameux Les Sims Project Rene. Elles révèlent en effet que le prochain jeu s’inspirera directement de Roblox. Et la réaction des joueurs n’a pas tardé à se faire entendre.

Project Rene a dévoilé « Fashion Passion ». Un mini-jeu directement inspiré de « Dress to Impress », qui a connu un immense succès sur Roblox. Le principe est simple. Les joueurs doivent créer des tenues en cinq minutes sur un thème donné, puis leur personnage défile tandis que les autres joueurs attribuent une note de 1 à 5 étoiles. Le gagnant remporte des récompenses, notamment de la monnaie in-game. Car évidemment, Les Sims Project Rene est bien parti pour comprendre tout un tas de microtransactions.

1 étoile sur 5 selon la communauté

« C’est une abomination », a commenté un fan visiblement désabusé en réponse à ces leaks. « C’est tellement moche ! Imaginez détruire l'une des franchises de jeux vidéo les plus populaires de tous les temps », s’est exprimé un autre. Certains membres de la communauté ironisent sur des graphismes jugés inférieurs à ceux d’un jeu Roblox similaire conçu par un adolescent, malgré le fait que Project Rene soit développé par un studio professionnel.

Au-delà de l’aspect cartoon renforcé, que déplorent une grande partie des fans, ce qui inquiète surtout c’est la direction que semble prendre Project Rene. Rappelons que le jeu a été présenté par Maxis comme une expérience stand-alone dans la saga Les Sims, une plateforme nouvelle génération intégrant des fonctionnalités multijoueurs, tout en respectant l’ADN de la série. Parmi les fonctionnalités promises, on trouve la création de personnages, la construction et la décoration de maisons ou d’appartements avec des amis, et même des défis de carrière. Il ne reste plus qu’à attendre des images d’une version plus aboutie, ainsi que de découvrir les versions PC et consoles du jeu pour juger de son évolution.

