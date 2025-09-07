En février dernier, l’une des franchises les plus populaires du jeu vidéo célébrait son vingt-cinquième anniversaire : Les Sims. En effet, cela fait déjà deux décennies bien tassées que le simulateur de vie d’Electronic Arts a envahi nos vies, en nous confiant les clés de celles de tous ces personnages que l’on prend un malin plaisir à accompagner… ou à torturer. Et tandis que Les Sims 4 continue de suivre son cours entre les mains de Maxis, un fan amateur de développement s’est quant à lui lancé dans un beau projet empreint de nostalgie.

Un fan recrée les Sims originaux sous Unreal Engine 5

En effet, à une époque où les remakes sont désormais devenus légion, Adam does GameDev s’est dit qu’il pourrait être amusant de recréer Les Sims de première génération tel que nous les avons toujours connus, mais sous Unreal Engine 5. Plus intéressant encore, ce dernier nous propose alors de l’accompagner dans ce processus via sa chaîne YouTube, où il revient à travers une série de vidéos sur la façon dont il a procédé pour y arriver. Un beau moyen de découvrir l’envers du décor donc, mais de façon très condensée.

Car comme le révèle le créateur, c’est un projet qui lui a pris pas moins de 40h à développer. « J’ai enregistré tous les progrès, et tous les problèmes » précise-t-il en guise d’introduction, en indiquant qu’il ne s’agit « pas seulement d’un remake visuel, mais d’un jeu jouable reconstruit à partir de zéro qui vise à capturer l’esprit des Sims 1 ». Et pour commencer, il se lance alors dans la reconstruction du terrain de Bob Newbie, que les joueurs de l’époque se souviendront sans doute avec nostalgie comme étant l’un de leurs premiers contacts avec le titre d’Electronic Arts.

Bien sûr, Adam does GameDev ne s’arrête toutefois pas là. Car après nous avoir proposé une première vidéo de sept minutes dans laquelle il revient sur toutes les étapes conduisant au remake de la maison, c’est ensuite à la recréation de Bob Newbie lui-même qu’il s’attaque dans une seconde vidéo de près de dix minutes. Et dans un cas comme dans l’autre, il faut le dire : le résultat est tout simplement bluffant. Si vous êtes fans des Sims, on ne peut ainsi que vous recommander de jeter un œil à ce sympathique projet.

Un remake qui ne verra jamais le jour

En revanche, autant vous prévenir tout de suite : si vous espériez pouvoir tester ce remake des Sims un jour, vous allez être déçus. « Ce projet est purement destiné à l’amusement et à l’apprentissage » insiste en effet le créateur dans la description de la vidéo. « Je n’ai pas l’intention de sortir, de vendre ou de distribuer le remake de quelque manière que ce soit ». Si vous voulez votre dose de nostalgie, il faudra donc vous contenter du jeu original qui, par chance, a justement fait son grand retour en début d’année via la compilation Les Sims : Collection Héritage.