Tandis que Les Sims 4 continue régulièrement d’accueillir de nouvelles extensions et que le mystérieux Project René, qui n’est finalement pas Les Sims 5, suit quant à lui tranquillement son cours en coulisses, Electronic Arts n’hésite pas à multiplier les projets pour sa licence phare. En effet, comme révélé au cours du live des 25 ans en janvier dernier, la franchise s’apprête désormais à dépasser les frontières du jeu vidéo pour accueillir un jeu de plateau édité par Goliath, The Sims Board Game, dont la date de sortie est enfin connue.

Le prochain jeu sous licence Les Sims enfin daté

Et la bonne nouvelle, c’est que les fans n’auront pas à attendre bien longtemps avant de pouvoir en profiter, puisqu’il sera disponible dès le 20 juillet prochain aux États-Unis. Il semblerait toutefois que le lancement ne fasse pas de façon simultanée à travers le monde, puisque The Sims Board Game n’arriverait par exemple que le 18 septembre au Royaume-Uni, soit près de deux mois plus tard. Quant à la France, aucune date de sortie n’a pour l’heure été révélée. À ce stade, on ignore d’ailleurs même si une quelconque version française est tout simplement prévue.

Pour ce qui est du prix, The Sims Board Game serait alors proposé au tarif de 19.99$, soit probablement 19.99€ si l’on doit faire la conversion par chez nous. Une somme relativement raisonnable à première vue, surtout si l’on en croit les premiers échos concernant la qualité de production du jeu. Car comme le révèle le média Sims Community, qui a pu prendre le jeu en main à l’occasion du salon UK Games Expo il y a plusieurs semaines : « La qualité des cartes et des pièces de jeu est excellente ».

Une adaptation amusante et bien pensée

Le média ne manque d’ailleurs pas d’éloges sur The Sims Board Game, qui, comme il l’explique, est une adaptation « bien pensée et bien conçue, qui parvient à simplifier ce qui est sans doute le jeu de simulation de vie le plus complexe du marché ». Jouable de 2 à 4 joueurs, l’objectif est alors d’être le premier à remporter 8 points d’aspiration, ce qui nécessite pour cela de remplir des cartes associées, de réaliser des actions bien précises, et enfin de se lier d’amitié avec des Sims uniques. En bref, la stratégie est de mise, et c’est bien cela, l’esprit des Sims.