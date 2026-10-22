Au milieu des grands bouleversements qui ont secoué l’industrie, EA a officiellement confirmé Les Sims Evergreen, qui se présente comme le prochain jeu solo de la franchise.

L’industrie du jeu vidéo a été ébranlée dans la nuit du 21 octobre 2026. Désormais avec une dette de 20 milliards de dollars sur les bras suite au rachat par le fonds saoudien, EA a annoncé la fermeture de BioWare, pionnier des RPG occidentaux depuis 20 ans. Au total, sur l’ensemble des studios du groupe, 400 postes seront supprimés. Au milieu de ce cette hécatombe, le géant américain a donné des nouvelles de l’avenir des Sims Evergreen, longtemps connu sous le nom de code Project X.

Le prochain un jeu sera solo et pourrait arriver en 2027

Electronic Arts revoit ainsi ses priorités pour sa simulation de vie. Les projets multijoueurs en développement au sein du studio, dont le fameux Project Rene, sont mis en pause au profit d’Evergreen, un nouveau jeu solo qui devrait tenir lieu de suite aux Sims 4. Avec une sortie potentiellement prévue pour septembre 2027, selon l’insider qui a révélé les plans de l’éditeur ces derniers mois, le successeur devrait reprendre les fondamentaux des Sims, notamment le grand chantier d’améliorations entamé par Maxis depuis plusieurs mois.

« Nous allons concentrer nos efforts sur Project Evergreen pour donner à l’équipe des Sims plus de temps pour qu’elle concrétise sa vision du jeu et qu’il atteigne son plein potentiel. », a déclaré l’éditeur dans une note envoyée aux employés. « Nous devons créer une expérience qui garde la communauté engagée sur le long-terme. »

Image d'un leak de Project Rene.

Pas Les Sims 5, mais une expérience traditionnelle ?

Initialement présenté comme une nouvelle étape pour la franchise, Project Rene devait notamment apporter une dimension multijoueur à la saga et une compatibilité avec les appareils mobiles. EA aurait ainsi décidé de se recentrer sur l’essence même de la saga en faisant du successeur des Sims 4 une expérience solo plus traditionnelle. La vision du studio resterait cependant la même. Pas question de lancer un hypothétique Les Sims 5, mais plutôt un entre-deux, reprenant les fondations actuelles des Sims 4 pour les faire évoluer en profondeur. Toujours selon l’insider, une attention toute particulière serait portée aux consoles portables, comme le Steam Deck ou le ROG Ally. Si l'on se fie aux rumeurs de cette source qui s'est avérée fiable, Les Sims Evergreen pourrait alors proposer :

Un nouveau jeu de base solo pensé comme une suite directe des Sims 4

Des quartiers ouverts

Un grand monde unique agrandi en achetant de nouveaux quartiers

Des DLC vendus uniquement via un Marketplace

Les objets cosmétiques des Sims 4 récupérés, mais pas forcément les extensions

Les saisons et les animaux intégrés au jeu de base

Des graphismes améliorés

Une sortie visée d'ici septembre 2027

Rien qui n’a été confirmé par EA à ce stade, donc. Maxis avait promis de donner des nouvelles de l’avenir des Sims dans le courant de l’année, mais les nombreux bouleversements au sein du groupe pourraient avoir eu raison de ses plans initiaux.

Source : EA, SimsCommunity