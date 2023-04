En octobre dernier, Les Sims 5 a été annoncé par EA. Pour l'heure, on ne sait pas grand chose du titre, si ce n'est qu'il mettra un poing d'honneur à permettre toutes les folies niveau personnalisation. Il devrait également s'agir d'un jeu interconnecté, aussi bien jouable sur PC et consoles que sur mobiles. Mais en attendant la suite de la si populaire franchise des Sims, ce ne sont pas les simulateurs de vie qui manquent. Et on vous en a justement dégoté un qui nous a particulièrement tapé dans l'œil !

Les Sims, mais avec des navets

Annoncé l'année dernière, Minabo - A walk through life s'était depuis fait très discret. Mais voilà que Devilish Games dévoile un trailer de gameplay. Le studio indé en profite pour expliquer comment fonctionnera son simulateur de vie prévu pour le 28 avril. Avec un design simple et chaleureux, le titre 2D propose une jouabilité simple : en avançant vers la droite de l'écran, le temps s'écoule. Les saisons passent et cela change d'ailleurs les décors que vous traversez.

Minabo - A walk through life est un jeu de simulation social dans lequel vous avancez sur le chemin de la vie tandis que votre navet grandit et s’épanouit (ou non) dans ses relations sociales. Votre vie démarre en tant que jeune pousse, le temps passe avec chacun de vos pas et c’est vous qui décidez à tout moment du rythme que vous voulez suivre. Vous apprendrez par l’expérience : entourez-vous des autres navets et interagissez avec eux pour forger votre personnalité. Les forces et faiblesses que vous aurez acquises affecteront vos futures interactions. Source : page Steam du jeu

Bande-annonce de gameplay de Minabo - A walk through life

Minabo - A walk through life sera disponible sur PC (Steam), PS4, PS5 et Nintendo Switch à partir du 28 avril 2023. Des versions Xbox One et Series devraient arriver par la suite. Mais rentrons un peu plus en profondeur dans ce qui vous attend si vous tentez l'aventure.

Un simulateur de vie loufoque, mais plus profond qu'il n'y paraît

Mais le soft est surtout un simulateur de relations sociales, et ce sera à vous de choisir si vous préférez vous la jouer solitaire, vous faire des ennemis, ou bien tenter de vous faire des amis et même de fonder une famille. En guise d'animaux de compagnie, vous pourrez même adopter des radis ! Rappelons tout de même que vous incarnez des navets. "Des", car à chaque fois que vous finissez votre vie, vous pouvez incarner un nouveau personnage et recommencer. Une sorte de roguelike narratif, en somme. A vous de vous adapter à vos choix précédents pour modifier votre parcours. Le but ? Apprendre à gérer vos trois besoins vitaux : l'intimité, le sentiment d'appartenance et les interactions sociales. Au-delà du mode "Vie libre", 25 quêtes et "des dizaines d'objectifs" pourront être accomplis.

Créez votre cercle social en privilégiant les relations qui comptent le plus pour vous et en délaissant celles qui ne vous intéressent pas. Vous pouvez adopter beaucoup de radis en guise d’animaux de compagnie et passer votre vie avec eux, fonder une famille et donner naissance à d’autres petits navets ou vivre à 100 à l’heure et mourir jeune. Il y a mille et une façons de vivre sa vie et aucune n’est parfaite ! Vivez votre vie comme vous l’entendez, tout simplement ! (et assumez les conséquences de vos décisions lorsque vous serez en train de pourrir). Source : page Steam du jeu

Screenshot tiré de Minabo - A walk through life

Sous ses atours de jeu tout mignon, ce Minabo - A walk through life se veut en réalité assez profond. L'importance de savoir s'entourer, le temps qui passe inexorablement... En plus de reprendre en partie le concept des Sims, le titre de Devilish Games possède donc ce supplément d'âme qui pourrait bien faire toute la différence.