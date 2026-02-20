Dans le petit monde de la simulation de vie, l'ombre de Les Sims ne laisse que très peu de place à la concurrence. L'un de ses rivaux les plus prometteurs, et assurément l'un des plus originaux sur le papier, vient d'annoncer une bien triste nouvelle.

Depuis plus de 20 ans, Les Sims entretient son quasi-monopole sur la simulation de vie. Rares sont les studios qui ont tenté de se frotter à la licence fondatrice du genre. Et la plupart qui ont essayé en sont ressortis avec quelques dents en moins. Même Paradox Interactive, pourtant champion de la gestion et de la stratégie, en a fait les frais avec Life by You, son alternative plus réaliste annulée brutalement à quelques semaines seulement de sa sortie en accès anticipé. Un autre concurrent potentiellement sérieux était également en préparation, porté par des vétérans du genre bien décidés à bousculer le genre avec une nouvelle vision. Il suivra finalement les traces des prétendants passés au casse-pipe avant même d'avoir pu être mis entre les mains des joueurs.

Un nouveau concurrent des Sims ne verra pas le jour

Figure incontournable du jeu de stratégie, Jake Solomon a longtemps incarné l'excellence chez Firaxis Games, enchaînant les classiques avant de diriger le reboot de XCOM Enemy Unknown en 2012. Parti du studio en 2023, il cofondera l'année suivante Midsummer Studios avec un objectif plus qu'ambitieux : réinventer le genre de la simulation de vie, dont Les Sims a le monopole depuis 20 ans. Hélas, l'aventure s'arrêtera prématurément, avant même la sortie et l'annonce en bonne et due forme de leur premier projet, Burbank. Sur Twitter, le développeur de renom a ainsi annoncé la fermeture de son studio.

« Nous avons créé un studio, nous avons fait un jeu et je suis fier de ces deux choses. », explique le développeur sur Twitter, où il n'a caché ni sa fierté ni sa déception. Avant la fermeture définitive, il a malgré tout tenu à dévoiler un aperçu de Burbank, leur prototype décrit comme « Les Sims rencontre The Truman Show ». Dans ce jeu, vous auriez été amené à créer vos propres émissions de télévision, du soap opéra, à la série policière en passant par des épopées davantage orientées science-fiction.

Aperçu du jeu Burbank, dont le studio a fermé

De l'IA au cœur du jeu

Présenté dans une version « pre-alpha », c'est-à-dire à un stade encore très précoce de son développement, ce premier aperçu de Burbank dévoile un jeu aux animations encore raides, mais dont les intrigues se façonnent dynamiquement grâce à l'intelligence artificielle. « Nos personnages utilisent l'IA pour la mémoire, le raisonnement et la parole. C'est ce qui vous permet de créer qui vous voulez et de l'intégrer dans n'importe quelle histoire que vous écrivez », précise le directeur de ce concurrent original des Sims, qui ne verra très certainement jamais le jour. « Nous n'avions aucune intention de remplacer le moindre développeur par l'IA. », ajoute-t-il, insistant sur le travail artistique entièrement réalisé par ses équipes. Une promesse qui laisse toutefois sceptique une partie de l'industrie, notamment à l'heure où nos comédiens de doublage français se mobilisent pour défendre leurs voix et leurs conditions de travail face à la montée en puissance des outils génératifs.

Les Sims peut encore dormir sur ses deux oreilles

Fondé avec un financement initial de 6 millions de dollars et regroupant plusieurs vétérans de Maxis, à qui l'on doit Les Sims, Midsummer Studios cristallisait les espoirs d'une communauté avide d'expériences nouvelles. Burbank rejoindra finalement Life by You au rang des simulations prometteuses restées lettres mortes. La concurrence est désormais réduite à deux uniques prétendants. InZOI tente encore de redresser la barre après un lancement en early access compliqué, tandis que le jeu indépendant Paralive vise toujours une sortie sur PC le 25 mai 2026.

De leur côté, EA et Maxis prépareraient de profonds changements pour leur licence phare afin de la rendre toujours plus rentable. Il serait ainsi question d'une sorte de « Sims 4.5 » en monde ouvert, avec des extensions elles aussi « remasterisées ». En attendant une prise de parole officielle de l'éditeur, la série semble bien partie pour conserver son quasi-monopole pour de longues années encore. De son côté, Jake Solomon espère sans doute attirer de nouvelles sources de financement afin de continuer ce projet, pour l'instant annulé.

