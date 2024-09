Les Sims 5, ou plutôt Project Rene, refait parler de lui, et autant le dire tout de suite : ce n’est clairement pas ce que tout le monde, et notamment les fans, imagine.

Project Rene continue de faire parler de lui, surtout avec les récents leaks d'un test de gameplay. Beaucoup attendaient l'annonce de Les Sims 5, mais EA et Maxis ont clarifié les choses. Project Rene n’est pas une suite directe des Sims 4, mais plutôt une nouvelle expérience complémentaire. L’objectif est de proposer un jeu accessible sur toutes les plateformes, aussi bien sur PC et consoles que sur mobile (iOS, Android).

Un gros leak sur Les Sims

Dans Project Rene, vous plongerez dans un univers partagé avec d'autres joueurs. Un des aspects les plus intéressants dévoilés est le Sims Hub, un quartier parisien vibrant d'activités et de récompenses. Vous pourrez choisir votre Sim, chacun avec sa propre histoire, et explorer ce quartier dynamique aux côtés de vos amis ou d'autres joueurs.

Le gameplay inclut des quêtes quotidiennes comme travailler dans un café, découvrir des objets cachés ou débloquer de nouvelles tenues. Ces quêtes vous permettront de gagner des Simoleons, la monnaie virtuelle du jeu. Même si les actions peuvent paraître répétitives pour l'instant, le jeu est encore en développement, et de nombreuses améliorations sont à venir.

Un gameplay encore limité mais prometteur

Il faut noter que la version actuelle de ce prochain Les Sims est limitée. Les fonctionnalités emblématiques comme la création de Sims ou le mode construction ne sont pas encore disponibles. À ce stade, vous pouvez choisir entre quatre Sims prédéfinis et accomplir des quêtes simples. Cependant, les développeurs ont confirmé que ces fonctionnalités arriveront lors des prochains tests de gameplay.

L'une des principales missions consiste à servir des cafés et des croissants aux NPCs dans le café local. Ce système de quêtes permet de gagner de l'argent, mais devient rapidement répétitif. Il est également possible de gagner des points d’expérience (XP) en accomplissant d’autres tâches, comme faire un vœu à la fontaine ou discuter avec des Sims.

Un des points qui fait débat est l’orientation de Project Rene vers un modèle free-to-play. Les fuites montrent une forte intégration de la monnaie virtuelle et des quêtes répétitives, ce qui fait craindre un modèle similaire à celui de The Sims Mobile. Les microtransactions pourraient jouer un rôle central, ce qui pourrait déplaire aux fans habitués à une expérience sans achats intégrés. Pour le moment, rien n’est confirmé, mais c’est un point à surveiller de près.

Malgré ces premières inquiétudes, Project Rene reste un projet ambitieux. Le but est de permettre aux joueurs de créer ensemble, d’échanger des idées et de façonner leur propre univers collaboratif.

Source : reddit