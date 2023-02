Maxis et EA ont présenté davantage Les Sims 5 aka Project Rene. Les développeurs ont apporté de nouveaux détails sur l’aspect multijoueur et crossplatform du jeu, extraits à l’appui.

L’attente aura été longue, mais Les Sims 5 est désormais une réalité. Actuellement connu sous le nom de Project Rene, le nouveau jeu de la franchise aux millions de ventes fait déjà rêver de nombreux fans. Il faut dire que les premières images volées et les leaks de gameplay donnaient un aperçu d’un titre encore plus poussé dans sa partie création. La décorations et la construction ne sont cependant pas les seuls aspects qui changeront puisque Les Sims 5 apportera une fonctionnalité longtemps réclamée : du multijoueur. EA a dévoilé davantage d’informations sur le jeu et quelques extraits de gameplay.

Les Sims 5 détaille son multijoueur

Les Sims 5 continue de se dévoiler. Ce mardi 31 janvier 2023, Maxis a tenu un nouveau stream Behind The Sims. Si l’on s’attendait surtout à avoir des nouvelles des Sims 4, le fameux Project Rene a été longuement évoqué. Les développeurs ont profité de leur dernière prise de parole pour clarifier certains aspects qui inquiètent les joueurs assidus : le multijoueur. « Non ce n’est pas un MMO. Ce n’est pas ce public, où tout ce que vous faites est partagé avec les autres joueurs », explique Grant Rodiek, directeur du soft. Les Sims 5 sera donc avant tout un jeu solo, mais qui aura bien des composantes en ligne.

« Vous pouvez jouer seul, selon vos propres termes et ensuite, toujours selon vos conditions, inviter les autres à venir jouer avec vous. C’est la structure que nous souhaitons et nous pensons que ce sera vraiment cool et parfait pour Les Sims 5 », ajoute-t-il. Par exemple, il sera possible de créer des maisons et décorer des pièces entières en temps réel avec ses amis. Des fonctionnalités qui seront finalement dans la veine de ce que les joueurs de la licence attendent. « Nous savons que nos joueurs veulent cette expérience intime et personnelle. »

Une version PC au rabais ? Maxis répond

La nouvelle présentation a également l’accent sur l’une des autres grosses nouveautés de Les Sims 5 : ses possibilités multiplateformes. Le nouvel opus est conçu pour tourner comme un charme à la fois sur PC et mobile. Les deux versions ne seront pas exactement les mêmes, mais Maxis souhaite que les joueurs puissent enrichir leur expérience en passant facilement de l’un à l’autre. « L’idée c’est que vous ayez toutes vos informations là où vous en avez besoin », précise le directeur. Rodiek balaie donc les craintes des joueurs et rappelle que les deux versions sont développées conjointement, la qualité de la mouture PC (et consoles) ne sera pas sacrifiée au profit du mobile contrairement à ce que certains fans redoute.

Si les choses semblent bien avancer en interne, EA rappelle que Les Sims 5 ne sortira pas encore avant des années. Les équipes de développement prévoient néanmoins d’impliquer encore plus les joueurs dans le processus en leur laissant approcher certains aspects du jeu. En d’autres termes, il sera possible d’y jouer à l’avance selon certaines conditions, la première étant de s’inscrire sur le site dédié, la seconde d’être sélectionné. L’éditeur devrait néanmoins trier davantage les heureux élus suite aux leaks de la première session. De nouvelles informations sur Les Sims 5 seront communiquées ultérieurement.