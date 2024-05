Des développeurs de jeux ayant travaillé sur des titres emblématiques comme Civilization de Sid Meier, XCOM et Les Sims ont annoncé la création de leur propre studio de développement, Midsummer Studios, avec un financement provenant notamment de Day Zero Productions de Trevor Noah. Le but ? Créer le Sims-Like ultime, entre autre chose. Un projet très ambitieux.

Les Sims 5 a du soucis à se faire

Midsummer Studios a été fondé par Jake Solomon, ancien directeur créatif chez Firaxis Games, Will Miller, directeur du jeu, ainsi que Nelsie Birch, directrice des opérations et directrice financière. Le studio démarre avec une levée de fonds de 6 millions de dollars, dirigée par Transcend Fund et soutenue par Tirta Ventures, Betaworks Ventures, 1Up Ventures, F4 Fund, Krafton et Day Zero Productions. Un danger pour Les Sims 5 ?

Le premier projet du studio est un simulateur de vie de nouvelle génération mettant l'accent sur des récits dirigés par les joueurs, permettant aux communautés de partager des moments issus de leur propre créativité. L'équipe de Midsummer comprend également Grant Rodiek de Maxis Studios, ainsi que plusieurs anciens collaborateurs de Firaxis, pour un total de 11 développeurs.

Jake Solomon a exprimé son enthousiasme pour cette nouvelle aventure, déclarant que le marché des simulateurs de vie est en pleine expansion. Il souligne que Midsummer Studios se distingue par son focus sur les histoires créées par les joueurs eux-mêmes. Dès le début du jeu, les joueurs peuvent choisir parmi plusieurs "thèmes" qui définiront leur histoire, comme la recherche de l'âme sœur tout en gérant une petite entreprise locale.

Le jeu génère ensuite un ensemble de personnages secondaires et établit des relations entre eux pour créer un environnement riche en narrations. Par exemple, si un joueur souhaite raconter une histoire romantique, le jeu pourrait inclure une ex-amoureuse qui est aussi une collègue de travail, un amour de jeunesse, etc. Les joueurs pourront partager les personnages qu'ils créent, les scénarios qu'ils élaborent et même les villes entières qu'ils personnalisent. Un hub communautaire permettra aux joueurs de télécharger et d'intégrer les créations des autres directement dans leur propre jeu.

Life by You

Solomon précise que Midsummer Studios envisage une croissance lente et contrôlée pour rester flexible et efficace, tout en offrant un environnement de travail stable et durable à son équipe, ce qui est loin d'être acquis dans l'industrie actuelle du jeu vidéo. En tout cas, entre les Sims 5, ce nouveau projet, inZOI et Life by You, le simulateur de vie va finir par être surchargé.