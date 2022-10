Les Sims 5 aka Project Rene a enfin été dévoilé. Un projet qui se veut le plus ambitieux de la franchise à ce jour et qui nécessite donc plus de temps qu’à l'accoutumée. Les Sims 4 ont donc encore de beaux jours devant eux et Maxis réserve de belles surprises aux fans pour l’année prochaine. Le studio a teasé les futurs contenus du jeu et il y a dans le lot une fonctionnalité réclamée par les joueurs depuis sa sortie, soit huit ans.

Les bébés bientôt libres dans Les Sims 4

2023 sera encore une année riche en contenus pour les joueurs de Les Sims 4. Alors que Maxis travaille sur le futur jeu de la licence, une partie des équipes continuera d’assurer le suivi du titre désormais free-to-play dans sa version de base. Dès l’année prochaine, les fans pourront se procurer de nouveaux packs qui ont été teasé à l’occasion du Behind The Sims Summit. Au programme, deux nouveaux mondes et tout un tas d'objets et de contenus inédits. Mieux encore, les développeurs semblent enfin prêts à livrer ce que la communauté réclame depuis huit ans : les bambins vont enfin pouvoir sortir de leur berceau.

A la sortie des Sims 4, les fans avaient en effet exprimé leur déception. Les bébés étaient confinés avec l’impossibilité de se déplacer ou d'interagir avec des objets. Un choix qui aura donc mis plusieurs années avant d’être corrigé, mais une mise à jour ou un pack arrivera en 2023 pour corriger le tir. Vu les quelques indices déposés dans le trailer illustrant la roadmap du jeu, il semblerait que Maxis prévoit quelque chose centré autour des différents âges. Bébé accroché au dos de sa mère, dentier dans le verre et bambin enfin libre et qui pourra aller jouer dans un parc, les développeurs ne laissent que peu de place au doute. Peu importe la forme que cela prendra, ça arrivera au début 2023.