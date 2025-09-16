La prochaine mise à jour des Sims 4 prend un peu de retard, mais on vous explique pourquoi c’est finalement une bonne nouvelle pour le jeu de simulation.

Les Sims 4 s’apprêtent à vivre quelques semaines importantes. Entre un patch technique, une nouvelle extension et une grosse vague de correctifs, le calendrier bouge. Et si certains craignaient un retard, il faut au contraire voir ce changement comme une excellente nouvelle pour la communauté.

Mieux vaut attendre que subir pour Les Sims 4

Première étape pour les Sims 4 : la mise à jour de septembre. Elle sera disponible le 18 septembre sur PC/Mac et le 23 septembre sur consoles. Maxis a choisi de l’avancer pour repérer rapidement les éventuels bugs et laisser le temps de les corriger avant le lancement de la nouvelle extension. Car dès le 2 octobre, Adventure Awaits débarque avec son lot de nouveautés. Ce patch de septembre ne règle donc pas tout, mais il sert de filet de sécurité pour éviter que l’extension ne s’accompagne de trop de problèmes techniques.

Le gros morceau Les Sims 4 arrivera ensuite en novembre. Le 4 novembre, une mise à jour bien plus conséquente sera déployée. Elle contiendra de nombreux correctifs, directement inspirés des votes des joueurs sur le forum officiel, ainsi qu’un cadeau bonus : du contenu gratuit pour tous. C’est là que les bugs les plus anciens devraient enfin disparaître, comme les absences injustifiées à l’école ou au travail, ou encore les fameux yeux qui refusent de se fermer.

Pourquoi ce choix est une bonne nouvelle

Ce décalage entre septembre et novembre peut sembler frustrant. Mais en réalité, il offre deux avantages majeurs pour les Sims 4. D’un côté, le jeu reste suivi de près avec un patch rapide avant l’extension. De l’autre, les correctifs lourds arrivent dans un second temps, une fois que l’équipe aura pu les tester correctement. Maxis évite ainsi les mises à jour précipitées qui ajoutent souvent plus de problèmes qu’elles n’en résolvent. Et la communauté gagne en visibilité grâce à un calendrier clair et transparent.

Avec ce nouveau rythme, Les Sims 4 s’offrent une respiration bienvenue. Dix ans après sa sortie, le jeu reste populaire, mais son image commençait à souffrir de bugs trop nombreux. En espaçant les étapes, Maxis promet des correctifs plus solides, une meilleure stabilité et un contenu gratuit en prime.

Source : Maxis