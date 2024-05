Parmi les concurrents des Sims 4, on peut évidemment noter Life By You. Cependant, Paradox ne semble pas très confiant à l'idée de sortir son jeu en accès anticipé à la date prévue. Peut-être à cause des problèmes récents rencontrés avec Cities Skylines 2. C'est pourquoi une importante décision vient d'être prise par l'éditeur/développeur. Pour le meilleur, afin de ne pas décevoir la communauté

Un retard pour Life bu You, concurrent des Sims 4

L'éditeur Paradox Interactive et le développeur Paradox Tectonic ont annoncé que la sortie en accès anticipé de Life by You, initialement prévue pour le 4 juin, est reportée à une date non déterminée. C'est le troisième retard que subit ce jeu de simulation de vie, qui sera disponible sur PC via Steam et l'Epic Games Store. Et qui semblait pourtant avoir les épaules pour concurrencer Les Sims 4.

Message complet de Mattias Lilja

Lilja a adressé un message aux fans pour expliquer cette décision :

Bonjour à tous, Après mûre réflexion, nous regrettons d'annoncer que nous avons décidé de retirer la date de sortie en accès anticipé de Life by You, initialement prévue pour le 4 juin. Cette décision n'a pas été facile, surtout parce que nous comprenons l'anticipation et l'excitation que de nombreux joueurs ressentent pour le jeu. Cependant, nous pensons que du temps de développement supplémentaire est nécessaire. Bien que nous aurions préféré nous engager sur une nouvelle fenêtre de sortie, nous estimons qu'il est plus prudent d'attendre et de planifier, plutôt que de fixer une nouvelle date que nous ne pourrions pas garantir de respecter. Nous fournirons plus d'informations dès que possible, et en attendant, nous tenons à vous remercier sincèrement pour votre soutien et votre patience continus. Mattias Lilja, Directeur général adjoint de Paradox Interactive

L'objectif est bien évidemment d'éviter une nouvelle catastrophe après Cities Skylines 2. Il ne serait pas de bon ton de proposer un jeu qui se fait totalement détruire dans les commentaires dès la première semaine de disponibilité. De votre côté, que pensez-vous de ce retard ?