Si Les Sims 4 offrent beaucoup de plaisir, ils sont aussi entachés par des bugs gênants qui viennent entraver le plaisir et créer de la frustration chez les joueurs et dans la communauté

Depuis sa sortie il y a plus de dix ans, Les Sims 4 a accumulé une quantité impressionnante de contenu additionnel, avec plus de 70 DLC. Cette abondance a également entraîné une multitude de problèmes techniques qui ont frustré les joueurs. Reconnaissant enfin ces soucis, EA a annoncé la création d'une équipe dédiée à la résolution de ces problèmes. Enfin ?

Un engagement envers la communauté des Sims 4

Dans une déclaration partagée sur les réseaux sociaux, EA a reconnu l'impact négatif des problèmes techniques sur l'expérience de jeu des utilisateurs de The Sims 4. "Nous savons que les problèmes techniques ont perturbé votre gameplay au fil du temps et nous reconnaissons que cela vous a causé beaucoup de frustration," a déclaré EA.

Pour remédier à cette situation, l'éditeur a mis en place une équipe dont la mission est de se concentrer sur l'amélioration de l'expérience de base du jeu. Cette initiative inclut la prise en compte des préoccupations signalées par les joueurs, avec une promesse de correctifs plus fréquents.

Le premier lot de correctifs est attendu pour ce mois-ci, avec des mises à jour prévues environ tous les deux mois. Parmi les problèmes déjà abordés dans la mise à jour de mai, certains concernent des comportements étranges des Sims, tels que l'achat autonome de mini-chèvres ou des adolescents flirtant avec des membres de leur propre famille. EA s'engage à corriger à la fois des problèmes majeurs et mineurs, en continuant à cocher des cases sur leur "Laundry List" au cours des six prochains mois et au-delà.

Forcement, la communauté de The Sims 4 a accueilli favorablement cette initiative, bien qu'elle ait mis du temps à venir. Sur le subreddit du jeu, les joueurs ont exprimé leur satisfaction de voir enfin des correctifs pour des bugs qui persistent depuis près de huit ans. Cette réaction positive souligne l'importance pour EA de maintenir cet effort de correction continue.

En attendant l'arrivée de Project: Rene (Sims 5), le successeur free-to-play de Les Sims 4, EA doit jongler entre l'amélioration de l'expérience actuelle et le développement de nouveaux contenus.