Le jeu Les Sims 4, malgré l’amour de ses fans, est en pleine tourmente après les récentes annonces concernant Electronic Arts. En effet, une partie de la communauté est mécontente, et le studio a tenu à lui répondre.

La communauté des Sims 4 gronde. Depuis l’annonce du rachat d’Electronic Arts par un consortium mené par le Public Investment Fund d’Arabie saoudite, plusieurs figures majeures des Sims ont quitté l’EA Creator Network. LilSimsie, James Turner, Plumbella… des noms qui pèsent des millions d’abonnés. Leur message est clair, inquiétudes éthiques, crainte pour l’ADN inclusif de la franchise, besoin d’indépendance.

Les Sims 4 dans la tempête

Leur décision n’est pas anodine. En quittant le programme, ces créateurs sur Les Sims 4 perdent l’accès anticipé aux contenus, les partenariats officiels et une partie de leurs revenus. En échange, ils gagnent leur indépendance et une liberté de parole totale. Résultat, le ton change, les critiques se font plus franches et les discussions plus ouvertes. Une évolution qui pourrait profondément transformer la manière dont les Sims sont perçus et couverts dans les mois à venir.

Face à la grogne, l’équipe des Sims a rapidement publié un message destiné à apaiser les tensions. Le studio y réaffirme que « Les Sims restera toujours un espace où chacun peut exprimer son moi authentique ». Il remercie la communauté pour sa créativité et son engagement. Ce message a le mérite d’exister, mais beaucoup de joueurs restent prudents. Les mots comptent, mais les actes compteront davantage.

Une mise à jour massive pour rassurer

Pour tenter de regagner la confiance du public, Maxis a annoncé une grosse mise à jour prévue le 4 novembre 2025 pour Les Sims 4. Au programme, plus de 150 correctifs et des bonus gratuits pour tous les joueurs. Une manière de montrer que le studio reste concentré sur l’essentiel : améliorer l’expérience de jeu et corriger les nombreux bugs signalés ces derniers mois.

Les Sims ont toujours été un symbole de liberté et d’inclusion. C’est justement cette identité que les fans veulent protéger. Avec cette nouvelle gouvernance, les inquiétudes sont légitimes. Le studio promet de préserver l’esprit du jeu, mais il devra prouver qu’il peut le faire, malgré les nouveaux investisseurs. La communauté, elle, reste vigilante et déterminée à défendre ses valeurs.

Source : EA