Une grosse surprise semble avoir fuité pour Les Sims 4, et c’est clairement quelque chose que les joueurs attendent depuis des années. Voici ce que l’on sait.

Depuis quelques jours, un bruit court dans la communauté des Sims. Et pas n’importe lequel. Plusieurs sources affirment qu’EA travaillerait sur une version remasterisée de Les Sims 4, pensée comme une nouvelle base pour le jeu. Rien n’a été officialisé, mais les discussions vont déjà bon train. Et, très vite, l’excitation s’est mêlée aux inquiétudes.

Pas un Sims 5… mais un nouveau point de départ ?

D’après ces rumeurs, Maxis préparerait une version modernisée pour Les Sims 4. Pas un nouvel opus, mais une sorte de « Les Sims 4 HD » qui profiterait d’un moteur plus récent. L’idée serait de revoir la lumière, les textures et certains systèmes devenus difficiles à faire évoluer avec un jeu qui approche des 12 ans. Pour beaucoup, cette piste paraît logique. Après tout, le studio avait déjà envisagé une énorme mise à jour technique avant de réaliser qu’il serait plus simple de créer une version à part. Et c’est peut-être là que tout a commencé.

Difficile aussi d’ignorer le nom de Project René, souvent associé à cette rumeur. Cette plateforme, encore en test, servirait de structure commune à plusieurs jeux Sims. Dans ce cadre, un Sims 4 Remastered s’intégrerait parfaitement, avec des éléments partagés entre les expériences. Certains y voient une sorte de hub moderne. D’autres imaginent une porte d’entrée vers un écosystème plus large. Dans tous les cas, le lien entre les deux projets revient souvent dans les conversations, ce qui n’est jamais anodin.

© Electronic Arts / Maxis.

De nouvelles fonctions déjà évoquées

Les discussions mentionnent plusieurs nouveautés possibles pour Les Sims 4. Parmi elles :

des quartiers ouverts , sans temps de chargement entre les terrains ;

, sans temps de chargement entre les terrains ; les saisons intégrées directement dans la base du jeu ;

intégrées directement dans la base du jeu ; les souvenirs et étapes de vie , jusqu’ici réservés aux extensions ;

et , jusqu’ici réservés aux extensions ; un travail plus poussé sur la simulation en dehors du foyer.

Autrement dit, une base de jeu bien plus complète. Pour les nouveaux joueurs, ce serait idéal. Pour les vétérans, en revanche, les implications sont plus complexes. Et les DLC dans tout ça ? C'est la grande question. Et pour l’instant, tout le monde reste dans le flou.

Les joueurs qui possèdent des dizaines, voire des centaines, d’extensions craignent de devoir tout racheter. Certains imaginent même deux versions du jeu : l’actuelle avec tous ses packs, et une remasterisée avec une sélection limitée de contenus. Pas forcément compatible avec l’ancienne.

Source : simscommunity