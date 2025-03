10 ans de service et il n’est pas prêt de tirer sa révérence. Les Sims 4 continue d’enchaîner les kits et autres contenus additionnels, mais ce sont surtout les extensions qui sont au centre de toute l’attention de la communauté. La dernière en date avait beaucoup à offrir avec ses mécaniques qui ne sont pas sans rappeler La Bonne Affaire du deuxième épisode. Les Sims 4 Business et loisirs vous permet en effet d’avoir vos propres boîtes, avec la possibilité de créer toutes sortes de commerces et entreprises. Parmi elles, un salon de tatouage, appuyé par une toute nouvelle mécanique assez originale pour le jeu : la possibilité de les dessiner comme bon nous semble et sur n’importe quelle partie du corps. Il fallait s’y attendre, ça a rapidement dérapé.

Tout ne se passe pas comme prévu pour le nouveau DLC des Sims 4

Sur le papier, l’idée était bonne. Laisser aux joueuses et joueurs le loisir de créer leurs tatouages en les dessinant sur n’importe quelle partie du corps de leurs personnages. Les plus doués peuvent ensuite partager leurs créations dans une toute nouvelle galerie dédiée. Il y a déjà de belles choses, comme le tatouage de Vi dans Arcane, des dragons franchement stylés et évidemment quelques dessins en forme de phallus, vites supprimés. On s’attendait forcément à quelques dérives, mais EA et Maxis ne semblent pas avoir anticipé la modération nécessaire pour cette grande nouveauté des Sims 4 Business et loisirs. Depuis son lancement le 6 mars 2025, la galerie voit en effet fleurir des tatouages de croix gammées et autres symboles nazis.

Plusieurs utilisateurs se sont empressés de les signaler à EA et la réponse reçue est loin d’être celle que la communauté espérait. Le support officiel du jeu a ainsi expliqué par mail ne « prendre aucune action » à l’encontre de ces contenus après étude de leur réclamation. Les joueurs ne se sont pas fait attendre pour demander des comptes à l’éditeur et aux développeurs des Sims 4, qui n’ont pas encore répondu. L’hypothèse la plus probable : c’est une IA qui s’est chargée de vérifier les images qui ont fait l’objet de réclamations et un mail automatique a été envoyé. Il ne fait nul doute que Maxis fera le ménage dans les prochains jours voire heures, mais la question de la modération de ces contenus est désormais soulevée. Espérons que les investissement d'EA dans The Sims Hub permette à l'avenir de couper court directement à ça.

Source : Sims via Twitter