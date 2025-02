Les Sims 4 s’offre une nouvelle mise à jour, qui cette fois permet d’améliorer plusieurs aspects du jeu et de corriger de nombreux problèmes. Voici ce que l’on sait.

Les Sims 4 reçoit un nouveau patch déployé sur PC, Mac, PlayStation et Xbox. Cette fois, pas de nouveautés ou de nouvelles fonctionnalités, mais des corrections importantes pour améliorer l’expérience de jeu. C'est toujours bienvenue et très apprécié de la communauté.

Une mise à jour disponible dès maintenant sur Les Sims 4

Le patch Les Sims 4 est disponible sur EA App, Origin, Steam et Epic Games pour les joueurs PC et Mac. Sur PlayStation et Xbox, il suffit de vérifier les mises à jour depuis le menu principal du jeu. Si vous avez activé les mises à jour automatiques, tout devrait se faire tout seul. En cas de problème avec l’EA App, pensez à vider le cache avant de relancer le téléchargement.

Bonne nouvelle pour ceux qui utilisent des mods et du contenu personnalisé sur Les Sims 4 : cette mise à jour ne devrait pas les désactiver. En revanche, un patch plus important est prévu la semaine prochaine, et lui pourrait forcer leur désactivation.

© Maxis / Electronic Arts

Les principaux correctifs du patch du 28 janvier 2025

Cette mise à jour Les Sims 4 apporte plusieurs corrections sur des problèmes signalés par les joueurs. Notamment des objets de festival qui s’accumulaient dans San Myshuno, des éléments flottants un peu partout et quelques bugs d’affichage sur les Sims.

Améliorations et corrections du jeu de base

Les objets des festivals de San Myshuno (Romance, Marché aux puces, Festival des épices et Festival de l’humour) ne se superposent plus .

(Romance, Marché aux puces, Festival des épices et Festival de l’humour) . Les objets flottants dans Les Sims 4 comme des tasses à café, assiettes, fleurs et caisses ne devraient plus apparaître aléatoirement en ville.

dans Les Sims 4 comme des ne devraient plus apparaître aléatoirement en ville. Un bug avec une tenue complète (ymBody_SP60RobeBoxers) a été corrigé. Elle ne sera plus accessible aux Sims féminins, comme prévu à l’origine.

a été corrigé. Elle ne sera plus accessible aux Sims féminins, comme prévu à l’origine. Le haut Casanova Cave (ymTop_SP60Vest) s’ajuste désormais correctement et ne dépasse plus du pantalon.

s’ajuste désormais correctement et ne dépasse plus du pantalon. Les infobulles s’affichent plus vite quand vous passez la souris sur l’interface.

quand vous passez la souris sur l’interface. Les leçons ont été retravaillées , avec des ajustements sur l’affichage et les liens dans la barre latérale.

, avec des ajustements sur l’affichage et les liens dans la barre latérale. Il est maintenant possible de modifier les traits et aspirations après avoir terminé une histoire dans le mode Création de Sims.

après avoir terminé une histoire dans le mode Création de Sims. L’option pour voyager avec son Sim est plus accessible et a été déplacée plus haut dans le menu du téléphone.

et a été déplacée plus haut dans le menu du téléphone. La Faucheuse change de look dans Les Sims 4. Sa robe laisse désormais apparaître sa cage thoracique et ses doigts sont désormais de vrais os, pour un style encore plus macabre.

Corrections pour le mode Construction et plusieurs packs Les Sims 4

Les objets de désordre (clutter) sont maintenant bien classés sous la bonne catégorie en mode Construction.

Source : EA