Pendant que la communauté attend de savoir si Les Sims 4 sera mis au placard cette année, comme le laissent entendre certaines rumeurs, les équipes de Maxis poursuivent leur travail de fond pour corriger les bugs les plus persistants du jeu. Le plus emblématique reste la corruption de sauvegarde, capable de détruire des parties vieilles de plusieurs années. Un problème introduit avec le pack À louer fin 2023, que Maxis peine toujours à le résoudre trois ans plus tard. Et non, il ne figure pas parmi les correctifs prévus pour la prochaine mise à jour, fraîchement annoncée. Celle-ci s’attaquera toutefois à d’autres problèmes remontés par la communauté et introduira un changement notable, qui affectera directement certains de vos mods.

Une mise à jour pas comme les autres pour les Sims 4

Le 12 février 2026, la simulation de vie accueillera un nouveau DLC payant royal : Les Sims 4 Héritage et royauté. Comme à son habitude, Maxis déploiera en amont une mise à jour gratuite pour l’ensemble des joueurs. Sans doute conscient que ces correctifs s’accompagnent systématiquement de problèmes techniques venant ternir le lancement de ses extensions, le studio a cette fois choisi d’anticiper. Le rendez-vous est ainsi donné au 3 février 2026 pour une mise à jour des Sims 4 qui « introduira des fonctionnalités étendues et améliorées pour les arbres généalogiques, la généalogie et les données relatives aux relations », explique Maxis dans son billet de blog. Concrètement, ces nouveautés visent à améliorer le suivi et l’affichage des liens familiaux entre les personnages, au prix de modifications importantes apportées aux fondations techniques du jeu.

Ces changements ne seront toutefois pas sans conséquences pour les joueurs des Sims 4. Plusieurs mods, en particulier ceux qui enrichissent ou modifient les données liées aux relations, seront fortement impactés. « Cela pourrait se traduire par la disparition de proches, des changements inattendus dans les relations ou des arbres généalogiques différents du résultat attendu. Dans de rares cas, ces problèmes pourraient avoir un impact négatif sur votre sauvegarde », prévient Maxis. Il sera donc fortement recommandé de désactiver les mods concernés par mesure de précaution. Du moins le temps que leurs créateurs adaptent leur code aux nouvelles règles introduites.

Afin d’accompagner les moddeurs de Les Sims 4, le studio a d’ores et déjà partagé une liste détaillant les modifications Python prévues dans cette mise à jour. Cela laissera le temps aux plus réactifs de préparer les ajustements nécessaires, mais il faudra très certainement faire preuve de patience. Voici dans le détail tous les correctifs qui seront apportés à Les Sims 4 ce 3 février 2026 :

Image de Les Sims 4 Héritage et royauté. ©Maxis

Liste des correctifs apportés par le patch du 3 février 2026

Résolution d'un problème qui rendait les photos noires. Il avait été découvert après la mise à jour du jeu de base du 13 janvier.

Un problème d'IU dans Créer un Sim qui empêchait l'affichage de certains éléments dans la section Préférences en amour et tue-l'amour, ainsi que des boutons Aime/N'aime pas a été réglé.

Résolution de plusieurs cas où entrer et sortir du mode Construction pendant des scénarios comportant des objectifs entraînaient la disparition de l'IU ou le plantage du jeu.

La modification des sirènes ou des extraterrestres dans Créer un Sim ne devrait plus provoquer de plantage du jeu.

Résolution d'un problème qui pouvait empêcher l'attribution des types de pièces en mode Construction dans Les Sims 4.

Les escaliers Simples lattes et Magistral ne comportent plus de planche supplémentaire lors de la pose d'escaliers en L.

Les couvertures des livres consacrés à la pâtisserie, au bien-être, au snowboard, à l'escalade, à l'herboristerie et à la photographie ne devraient plus changer lors de leur placement sur des présentoirs de magasin. Les livres sur les compétences Fabrication et Mixologie n'ont plus la même couverture.

Correction d'un problème qui provoquait un effet métallique sur l'ensemble du corps à cause de l'élément yfAcc_ManiNaturalShort_SolidDirt.

[Archive de bugs] Résolution d'un problème qui permettait aux arrière-grands-parents des Sims d'avoir des interactions romantiques avec des membres de leur famille élargie.

[Archive de bugs] Correction d'un problème qui provoquait l'apparition de lignes autour du bras des Sims avec les éléments yfAcc_ManiGP12Forest et ymAcc_ManiGP12Forest.

[Archive de bugs] Résolution d'un problème qui empêchait les Sims d'accomplir l'objectif "Danser avec quelqu'un" au bal de promo. Cela les empêchait d'atteindre le niveau Or.

[Archive de bugs] Les aspirateurs améliorés fonctionnent désormais sur les terrains hors réseau.

Source : Maxis