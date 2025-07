Les Sims 4 a tout récemment reçu une nouvelle mise à jour, mais celle-ci n'apporte malheureusement pas de solution au récent problème le plus urgent du jeu.

Tandis que d'un côté Les Sims 4 recevait un peu de féérie via l'extension Nature Enchantée, de l'autre c'est plutôt le cauchemar pour la communauté des simmers, avec des bugs en pagaille, dont un particulièrement urgent à corriger. Malheureusement, même si la mise à jour qui nous intéresse vient régler une partie de ces récents problèmes, tel n'est pas le cas du plus saugrenu d'entre eux. Voyons tout cela plus en détail.

Une rustine qui ne couvre pas tous les problèmes récents sur Les Sims 4

Depuis sa dernière mise à jour majeure en date, Les Sims 4 est repassé dans un cycle de turbulence avec de nombreux nouveaux bugs introduits. La communauté a malheureusement l'habitude de ses désagréments, et l'a encore fait savoir. Ainsi, Maxis et Electronic Arts essaient de calmer le jeu autant que possible avec un nouveau hotfix, dont voici les notes détaillées :

Il est désormais possible de déplacer les objets périmés des inventaires d'objets et de Sims vers la poubelle ou l'évier.

Le tableau blanc « Partager, c'est aimer » peut à nouveau être placé !

Les nains de jardin ne se tortillent plus, ne sautent plus ou ne tremblent plus constamment après avoir été placés depuis le mode Construction dans Les Sims 4.

Les plantes conservent leurs noms et informations lors du placement d'un terrain avec des plantes de jardin de la Galerie.

Les membres du foyer dotés d'une peinture personnalisée et placés via Gérer les foyers ne perdent plus leur texture lorsque vous changez de foyer. Cela inclut les chats, les chiens, les chevaux, les loups-garous, les fées et les Sims normaux.

Les sachets de graines des nains de jardin peuvent désormais être placés dans l'inventaire de votre Sim grâce à l'interaction « Mettre dans l'inventaire ».

Nous avons corrigé les problèmes de stabilité apparus lors d'une précédente mise à jour sur Les Sims 4 consoles. Nous continuerons de surveiller la situation de près.

Un gros problème urgent toujours pas corrigé

Vous remarquerez toutefois que ce hotfix pour Les Sims 4 ne mentionne pas le plus gros problème rapporté par la communauté, relatif à la grossesse des personnages. Maxis et Electronic Arts promettent de travailler activement sur le sujet. En attendant, il faudra donc composer avec le fait que certaines Sims n'arrivent pas à déclencher de grossesse, ou que d'autres soient affichées comme enceintes alors que tel n'est pas le cas, ou passer par un mod corrigeant déjà officieusement le problème. Pour l'heure, le studio préconise comme solution temporaire de restaurer des sauvegardes Les Sims 4 antérieures à la dernière version du jeu, en suivant la démarche suivante.

