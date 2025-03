Si vous aimez les jeux de simulation de vie, vous avez sûrement déjà entendu parler de Paralives. Ce jeu indépendant, souvent présenté comme un concurrent des Sims 4, continue de faire parler de lui. Et aujourd’hui, c’est une nouvelle vidéo de gameplay qui attire l’attention.

Paralives, une belle alternative aux Sims

Dans cette séquence fraîchement dévoilée, on découvre un aperçu du système de construction du concurrent des Sims 4, Paralives. On y voit notamment le joueur créer une fenêtre dans une pièce, afin de laisser entrer la lumière naturelle. Un petit détail ? Pas vraiment. Ce genre d’interaction souligne surtout la liberté offerte par le jeu et sa volonté de proposer un système plus souple que celui des Sims.

Paralives mise sur ce qui manque souvent aux fans des Sims : la personnalisation poussée. Ici, vous pouvez modifier la taille des meubles, ajuster la forme des objets, placer les éléments où vous voulez, sans vous battre avec les limites du moteur de jeu. La construction est pensée pour être simple, mais ultra flexible. Et ce n’est qu’un avant-goût de ce que le jeu veut proposer aussi du côté de la création des personnages, appelés ici Parafolks.

Un jeu un peu à part

Développé par une petite équipe menée par Alex Massé, Paralives avance doucement, mais sûrement. Chaque vidéo publiée fait grimper l’enthousiasme, et la communauté est déjà très active, notamment via Patreon. Même sans date de sortie officielle, Paralives confirme son ambition : offrir une vraie alternative aux Sims, plus créative, plus libre, et surtout, pensée pour les joueurs.

Avec ce nouveau gameplay, Paralives montre encore une fois qu’il ne s’agit pas d’un simple clone des Sims. Le jeu développe sa propre identité, avec des mécaniques plus ouvertes et une vraie volonté d’écouter sa communauté. Si la promesse est tenue, le marché de la simulation de vie pourrait bien être chamboulé dans les années à venir.

Source : Paralives