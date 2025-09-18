Les Sims 4 est dans un cycle perpétuel d’améliorations, avec un studio tout de même très à l’écoute de sa communauté. Et justement, une nouvelle grosse mise à jour est disponible.

Les joueurs de Sims 4 ont droit à une nouvelle Laundry List. Comme à chaque fois, Maxis y détaille les principaux correctifs attendus avec la prochaine mise à jour. Cette fois, c’est un patch un peu particulier puisqu’il prépare aussi le terrain pour l’arrivée de À l'aventure, la future extension très attendue.

Un patch avant tout correctif pour Les Sims 4

La mise à jour du jour promet d’être dense. Dans la Laundry List, on retrouve une longue série de bugs corrigés, parfois mineurs, parfois agaçants depuis longtemps. L’idée est claire : stabiliser le jeu avant de lancer de nouvelles fonctionnalités.

Le jeu de base Les Sims 4 bénéficie d’un bon nombre d’ajustements. Parmi les plus notables, on retrouve des Sims qui ne reprenaient pas correctement l’écriture d’un livre après une interruption, ou encore des actions comme la cuisine ou l’écriture qui redémarraient de zéro après un rechargement de partie. Même des détails plus anecdotiques, comme l’icône « Infos sur le terrain » qui restait allumée sans raison, devraient enfin être corrigés.

Tous les packs concernés

Les extensions et packs Les Sims 4 ne sont pas oubliés. Dans Nature enchantée, les plantes surdimensionnées refusaient d’être fertilisées correctement, tandis qu’un gnome bricoleur transformait parfois les toilettes en véritables pièges incendiaires. Dans Grandir ensemble certains objets mal rangés dans le catalogue seront remis à leur juste place.

On retrouve le même type de correctifs dans À la fac, Écologie, Chiens et Chats, À Louer et bien d’autres. Cela va des vélos dont les pédales n’étaient pas alignées, aux animaux qui se déformaient en vieillissant, en passant par des couleurs d’objets qui ne correspondaient pas à leur miniature. Même les kits récents comme Soirée pyjama ou Havre végétal ont droit à quelques ajustements. Rien de révolutionnaire, mais des détails qui rendent l’expérience plus cohérente.

Le cas sensible des sauvegardes

Maxis a également pris le temps de revenir sur un problème beaucoup plus sérieux : les sauvegardes corrompues, en particulier depuis la sortie de l’extension Les Sims 4 À louer. Le studio assure avoir mobilisé plus de ressources pour trouver une solution, mais toutes les corrections ne seront pas prêtes pour ce patch. Les joueurs concernés sont invités à partager leurs informations sur les forums afin d’aider les développeurs.

Certaines anomalies plus complexes demandent encore du temps. C’est notamment le cas des bugs liés aux animations des Sims avec leur téléphone. Un premier correctif partiel sera disponible dès cette mise à jour, mais le problème complet sera traité plus tard. En attendant, Maxis encourage les joueurs à suivre Sims Direct ou le Discord officiel pour rester informés.

Ce patch des Sims 4 n’est donc pas une simple mise à jour technique. C’est aussi un préambule à l’extension Adventure Awaits. Maxis veut s’assurer que le jeu de base soit suffisamment stable avant d’accueillir de nouveaux contenus. Reste à savoir si cette vague de correctifs suffira à calmer les frustrations, ou si la communauté continuera de pointer du doigt les manquements.