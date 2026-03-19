Le moral n'est pas au beau fixe chez Maxis. Le studio continue d'assurer le suivi des Sims 4 avec passion, mais il fait désormais face à une double pression : celle d'EA et celle de sa communauté. L'éditeur chercherait en effet à éponger une dette de 20 milliards de dollars liée à son rachat par un fonds d'investissement saoudien, épaulé par le gendre de Donald Trump. Sa stratégie : un modèle économique plus agressif, initié avec un marketplace où les mods sont désormais vendus. De son côté, la communauté perd espoir. DLC en dents de scie, inquiétudes légitimes autour du rachat, avenir incertain, problèmes techniques récurrents… Le fossé entre les fans et la licence se creuse chaque semaine. C'est dans ce contexte, pris entre deux feux, que Maxis déploie une nouvelle mise à jour des Sims 4 en urgence pour réparer les pots cassés.

Une nouvelle mise à jour d'urgence pour Les Sims 4

Un petit rappel s'impose pour celles et ceux qui n'auraient pas lancé le jeu ces dernières heures. Les Sims 4 a reçu une mise à jour majeure le 17 mars 2026 pour accueillir la nouvelle boutique intégrée et déployer une série de correctifs et de changements, notamment sur l'autonomie des personnages. Sauf que rien ne s'est passé comme prévu. Au lancement du jeu après installation du patch, les joueurs ont eu une mauvaise surprise : tous les mods avaient disparu. Difficile de faire plus mauvaise publicité au lancement d'un marketplace qui cherche à monétiser ce qui a toujours été gratuit, même si certains créateurs cachaient déjà une partie de leurs créations derrière un paywall. Maxis a réagi rapidement en promettant un correctif d'urgence pour Les Sims 4.

Il est désormais déployé sur PC et si ses notes de patch tiennent sur un post-it, c'est l'une des mises à jour les plus importantes aux yeux de la communauté des Sims. Eh oui, il ne faut pas toucher aux mods :

Résolution d'un problème où du contenu personnalisé lié à des packs spécifiques ne se chargeait pas entièrement et empêchait les autres mods d'en faire de même.

© Electronic Arts / Maxis.

Maxis sous pression

Tout est bien qui finit bien, pour l'instant du moins. L'avenir de la licence pourrait en effet se jouer dans les mois qui viennent, selon plusieurs rumeurs persistantes. Maxis dévoilera la « prochaine évolution » des Sims dans le courant de l'année, et elle aurait déjà un nom : Project X. Une sorte de Sims 4.5, à mi-chemin entre le nouveau jeu et une version remasterisée du jeu actuel, qui devra porter sur ses épaules des attentes financières démesurées. Un insider lié au développement des itérations mobiles de la licence se veut alarmant : si la boutique et ce prochain épisode n'étaient pas à la hauteur, l'éditeur américain pourrait choisir de se séparer de Maxis et de la licence.

Source : Maxis