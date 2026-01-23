Sous ses atours de jeu familial et bon enfant, Les Sims 4 cache une communauté visiblement très bonne vivante, en témoigne la popularité de ce mod porté sur le sexe.

Douze ans après son lancement, Les Sims 4 continue tranquillement de faire son petit bonhomme de chemin chez Electronic Arts. En effet, entre mises à jour régulières et nouveaux add-ons, la communauté du jeu n’a clairement pas le temps de s’ennuyer, et continue d’ailleurs de grandir année après année pour le plus grand bonheur du studio. Il faut dire aussi que les joueurs sont eux-mêmes très impliqués, en concevant de nombreux mods destinés à enrichir l’expérience. Et l’un d’eux, très porté sur le sexe, réalise chaque jour des chiffres hallucinants.

Ce mod sexuel enregistre des chiffres hallucinants sur Les Sims 4

Quand on vous dit que le sexe fait vendre, ce n’est jamais une façon de parler. C’est un fait. Et Les Sims 4 a beau être pensé pour proposer une expérience familiale et accessible à tous, cela n’empêche pas la communauté du jeu de vouloir se réapproprier le concept d’Electronic Arts à sa façon. C’est ainsi à cet effet que Wicked Whims, un mod pour adultes, a été lancé en toute gratuité en 2016. Son objectif : dépeindre une vision plus explicite de la sexualité, afin d’offrir aux joueurs des Sims 4 une expérience plus réaliste à tous les niveaux.

« Le sexe fait partie intégrante de la vie » explique en effet le créateur du mod, Turbodriver, à l’occasion d’une interview menée par le média allemand Taz. De fait, loin de vouloir porter un message activiste, politique ou même pornographique avec Wicked Whims, ce dernier souhaite tout simplement mettre en avant tous les aspects de la vie dans Les Sims 4. Même les moins drôles. Car si le sexe reste évidemment au cœur du concept, des mécaniques telles que la contraception, les menstruations, l’avortement ou les IST sont également de la partie.

Et il faut croire qu’il y a un vrai public pour cela. Car si l’on se fie aux chiffres partagés par le moddeur auprès de Taz, ce sont chaque jour près de 400 000 connexions à Wicked Whims qui sont enregistrées. « C’est le nombre de fois où mon serveur est sollicité en moyenne, parce que quelqu’un lance Les Sims 4 et a installé le mod » explique-t-il. Un chiffre vertigineux, donc, dont beaucoup de développeurs rêveraient assurément pour leurs propres jeux. Même si, précisons-le tout de même, on ne parle alors pas d’utilisateurs uniques dans le cas présent.

© Maxis / Electronic Arts

Des nouveautés sont en approche

Et comme le précise Turbodriver, ce chiffre ne cesse d’ailleurs d’évoluer avec les années, à mesure que la communauté des Sims 4 enregistre toujours plus de joueurs. C’est pourquoi dix ans après son lancement, Wicked Whims continue encore régulièrement d’être mis à jour, notamment à l’issue de chaque nouveau patch déployé par Electronic Arts afin d’en assurer une compatibilité complète. Sans compter que de nouvelles fonctionnalités sont en approche. Entre autres notamment : le métier de camgirl.

Source : Taz