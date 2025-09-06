Si les joueurs sont aujourd’hui nombreux à rêver que Les Sims 5 finisse par voir le jour, Electronic Arts, de son côté, semble bien déterminé à faire vivre Les Sims 4 aussi longtemps que possible. Pour preuve, dix ans après la sortie du jeu, le titre développé par Maxis continue d’enchaîner les contenus additionnels, à l’instar de l’extension « À l’aventure » qui vient tout juste d’être révélée. Et les choses ne s’arrêtent pas là puisqu’en parallèle, le studio en a également profité pour déployer un nouveau patch pour le jeu sur l’ensemble des plateformes.

Un nouveau patch déployé pour Les Sims 4

Autant vous prévenir tout de suite, cependant, celui-ci n’apporte pas grand-chose de neuf. « La mise à jour d’aujourd’hui résout le problème de la durée prolongée pendant laquelle le bouton ‘Confirmer’ restait grisé après que les joueurs aient désactivé les packs, sur la base des commentaires de la communauté » nous indiquent en effet les développeurs des Sims 4. Ceci explique pourquoi il ne pèse finalement que 500 Mo, en tout cas pour les versions PC et Mac, même s’il ne faut sans doute pas s’attendre à beaucoup plus sur consoles.

« Le délai réel dépend en grande partie des spécifications de votre machine, mais un certain délai sur le bouton ‘Confirmer’ est nécessaire pour s’assurer que tous les packs sélectionnés sont entièrement chargés avant que les joueurs ne puissent confirmer les changements » ajoutent néanmoins les créateurs des Sims 4 en guise de précision. « Ce délai permet de s’assurer que les packs se chargent correctement, ce qui offre aux joueurs une expérience plus fluide et plus sûre lorsqu’ils gèrent leurs sélections de packs ».

Pas d’inquiétude, donc, si un délai reste présent après l’installation de ce nouveau patch, qui fait entrer Les Sims 4 dans sa version 1.117.244.1020 sur PC, 1.117.244.122. sur Mac, et enfin 2.19 sur consoles. D’ailleurs, pour les joueurs PC, notez également que l’installation de cette mise à jour ne semble pas nécessiter de mettre à jour la version actuelle de TDESC. De fait, cela ne devrait pas avoir d’impact sur les mods installés. Il ne vous reste maintenant plus qu’à continuer votre partie en attendant l’arrivée du prochain DLC, attendu pour le 2 octobre prochain.

Source : Maxis