Les Sims 4 a déployé sa grande mise à jour mensuelle et en septembre, Maxis ajoute du contenu gratuit pour tout le monde, en plus d’apporter plein de correctifs.

Tous les mois, Maxis poursuit son grand chantier d’amélioration des Sims 4, avant qu’EA ne communique enfin ce qui est prévu pour l’avenir de la licence. En septembre 2026, le studio américain s’est ainsi focalisé sur l’autonomie des personnages, un point souvent décrié par la communauté. L’équipe explique ainsi avoir procédé à des dizaines d’ajustements pour « aider vos Sims à réagir de façon plus logique et pour vous donner une expérience plus réaliste », peut-on lire dans le communiqué officiel. Entre nouveaux contenus gratuits ajoutés directement dans le jeu, amélioration de l’autonomie et pléthore de correctifs, voici tout ce qui change avec la dernière mise à jour des Sims 4.

La mise à jour de septembre 2026 est dispo pour Les Sims 4

Plutôt que de crapahuter jusqu’à l’évier de la cuisine pour la cinquième fois de la journée, vos Sims agiront désormais plus logiquement. Ou pour reprendre les mots de Maxis, ils « prendront de meilleures décisions ». Pour cette nouvelle salve de correctifs, le studio s’est ainsi focalisé sur les problèmes les plus demandés sur ses forums, ainsi que ceux soulevés sur Reddit et Discord lors de leur dernière session de questions/réponses. Par exemple, quand deux Sims se parlent, ils se regarderont enfin dans les yeux, quand ils découvriront qu’ils peuvent porter plus d’une tenue dans la semaine. Ces ajustements s’accompagnent également de correctifs en tout genre, dont plusieurs plantages, provoqués par des fichiers de mods obsolètes.

C’est presque une première pour Les Sims 4, mais Maxis a ajusté les fichiers du jeu de sorte que l’un d’entre eux devienne compatible, sans le nommer expressément. Mais si le studio a pris la peine d’assurer la compatibilité d’un mod, c’est qu’il devait figurer parmi les plus populaires au sein de la communauté. « Puisque les mods et le contenu personnalisé sont une énorme partie de l'expérience Les Sims 4, nous nous efforçons de rendre votre jeu aussi fluide que possible », explique le studio. En plus de dizaines et de dizaines de correctifs supplémentaires, la nouvelle mise à jour des Sims 4 apporte également du nouveau contenu gratuit destiné aux enfants et bambins, intégré directement dans le jeu. En voici la liste :

Liste des nouveaux contenus gratuits des Sims 4

Mode Construction

Les chroniques du crayon (Objet de désordre Carnet)

Le cadre "Regarde ce que j'ai fait !"

Classiques des soirées jeux de société en famille (Objet de désordre)

Palette de peinture Artiste en herbe

Fresque murale Imagination débordante

Chaise de salle de jeux Beaux blocs

Table de salle de jeux Beaux blocs

Le vivarium Plongeon du dino (Aquarium)

CUS Enfants

Sweat-shirt

Polo

Shorts

Haut à paillettes

Chemisier à volants

Jeans avec des détails en dentelle

Une nouvelle coiffure (queue de cheval et frange)

Quatre coiffures pour adulte converties en coiffures pour enfant (frange désordonnée, partie afro, longues tresses et longues tresses Ombre).

CUS Bambins

T-shirt

Lunettes colorées

Robe en jean

Patch notes de la version 1.128.90.1030 des Sims 4

Corrections de plantages

Pour ce patch, nous avons fait en sorte d'améliorer fortement la stabilité du jeu en réglant les problèmes de plantage.

Pendant l'enquête, nous avons découvert que les rapports des plantages les plus fréquents étaient causés par des conflits avec des fichiers de mods obsolètes. Puisque les mods et le contenu personnalisé sont une énorme partie de l'expérience Les Sims 4, nous nous efforçons de rendre votre jeu aussi fluide que possible. Si vous utilisez des mods, veuillez consulter notre guide complet sur les mods et les mises à jour du jeu sur les EA Forums afin de comprendre comment mettre vos fichiers à jour et de continuer à jouer en toute sécurité.

Mac

Résolution d'un rare problème de rendu qui faisait planter le jeu pendant les longues sessions.

Console

Modification de la directionnalité des manettes pour les joueurs et joueuses console qui causait un grand nombre de plantages.

Jeu de base

Résolution d'un problème pour les joueurs et joueuses pour qui un mod installé corrompait la mémoire. Ceci affectait un nombre modéré de personnes.

Résolution d'un problème qui pouvait causer des plantages lors du rendu de modèles de Sims dans CUS ou le mode Vie.

Résolution d'un plantage dans SimService qui affectait un petit nombre de personnes.

Nous avons ajouté un correctif défensif dans le processus de path-planning/navmesh qui causait des plantages pour un petit nombre de personnes.

Résolution d'un problème qui pouvait causer un plantage lors du passage du mode Construction à l'écran Gérer les mondes.

Correction d'un bug qui pouvait se produire lorsqu'une piscine était construite à l'intérieur d'un mur.

Résolution d'un bug lié aux effets de particules.

Résolution d'un bug qui pouvait se produire lors de l'accès à Créer un Sim depuis le panneau Simologie.

Correction d'un bug qui pouvait se produire lorsque de nombreux effets étaient présents à l'écran. Cela avait lieu principalement lorsque de nombreux Sims surnaturels étaient visibles en même temps (par exemple).

Les Sims 4 Années lycée

Résolution d'un bug qui pouvait causer un plantage lorsque vous naviguiez dans l'application Lapin Sociable, passiez d'un onglet à l'autre et fermiez l'application.

Nature enchantée

Résolution d'un plantage lié à la Chance qui affectait un petit nombre de personnes.

Résolution d'un bug qui se déclenchait lorsque Zhaleh Amani tentait de faire crac-crac dans un buisson dans certaines sauvegardes.

Correctifs et améliorations de l'autonomie

Pour cette mise à jour, nos efforts se sont concentrés principalement sur l'amélioration de l'autonomie. Nous avons corrigé les problèmes les plus demandés des EA Forums et avons pris en compte les retours reçus sur Reddit, Discord et notre dernière session de questions/réponses avec l'équipe de développement. Nous espérons que ces améliorations, modifications et correctifs rendront vos parties plus amusantes et réalistes !

Jeu de base

Les Sims se tiennent désormais face à face pendant les conversations... contact visuel activé !

Les Sims utilisent désormais en priorité le lavabo qui se trouve dans la même salle de bain que les toilettes. L'évier de votre cuisine peut enfin reposer.

Les Sims ayant peu d'énergie ne se réveillent plus pour effectuer des actions censées remplir les besoins Hygiène, Divertissement ou Social.

Ils n'utiliseront plus l'animation d'inactivité "Regarder son téléphone" lorsque leur préférence est "N'aime pas les téléphones".

Les Sims choisiront désormais plusieurs tenues de tous les jours dans la catégorie dédiée, pas seulement la première de la liste.

Les pierres, les sites de fouilles, les bûches à grenouille et les plantes sauvages ne réapparaîtront pas si les Sims ne sont pas sur le terrain actif.

Nous avons ajouté un temps de rechargement à la fréquence à laquelle les Sims peuvent utiliser l'interaction Jouer la sérénade.

Les nourrissons ne sont plus attachés à un ou une Sim qui revient dans sa maison après être allé·e sur un autre terrain.

En cas de décès d'un ou d'une Sim inconnu·e, les Sims seront en deuil moins longtemps grâce à une mise à jour de l'état d'esprit La mort en face.

Lorsque le besoin Vessie est bas, les Sims marcheront plus rapidement pour représenter l'animation "A besoin d'uriner".

Les Sims qui n'aiment pas jardiner n'iront plus jardiner de façon autonome.

Les enfants Sims ne devraient plus utiliser en boucle les balançoires.

Nous avons ajouté une animation amusante d'échec lorsque les Sims font des pompes. Cet échec est plus probable si le niveau de compétence Fitness est faible ou si les besoins faim et énergie sont bas.

Les Sims 4 Vie Citadine

Les Sims PNJ ne se réinitialisent plus lors de l'utilisation de la machine à karaoké pendant les festivals.

Heure de gloire

Les Sims n'admireront plus leurs autographes de façon obsessive.

Saisons

Les Sims se sont un peu calmés ! Ils feront moins régulièrement des anges et des bonhommes de neige et déneigeront moins souvent.

Les Sims doivent désormais être propriétaires du terrain pour pouvoir le déneiger. Ceci est plus réaliste et empêchera un problème qui faisait que le personnel agricole déneigeait le terrain au lieu de s'occuper des tâches qui leur étaient assignées.

Les Sims n'iront plus se détendre de façon autonome sur des chaises longues en cas de pluie, de tempêtes ou de faibles températures.

Les Sims ayant le trait de caractère Courageux·se n'auront plus peur des ORAGES DE NEIGE. (À prononcer d'une voix dramatique.)

Les Sims chasseurs de tempête seront désormais excités pour les orages de neige de la même façon que pour les autres tempêtes. C'est super ! Un orage !

À la fac

Les Sims des foyers inactifs iront tout de même à l'université et auront moins de chances d'échouer aux examens. Ce correctif facilite le passage d'un foyer à l'autre. Ce correctif n'est pas rétroactif et ne fonctionne pas dans les anciennes sauvegardes.

Remarque : il y a un autre bug qui n'a pas été résolu sur lequel nous enquêtons toujours. Celui-ci octroie une note ne permettant pas de passer l'examen dans des foyers actifs.

Années lycée

Les ados qui n'aiment pas le Fitness n'utiliseront plus le tapis de Pom-pom Girl de façon autonome.

Les Sims 4 Amour fou

Les Sims de l'environnement en couple, introduits dans Amour fou, n'effectueront plus d'activité de couple de façon obsessive, comme regarder le ciel ou s'embrasser dans la bibliothèque ou d'autres endroits non résidentiels. Il y a des hôtels pour ça !

À l'aventure

Les enfants peuvent utiliser de l'équipement de terrain de jeu et ne s'arrêteront plus pour faire une sieste ou méditer.

Héritage et royauté

Les Sims appartenant à une dynastie avec l'idéal "Artistique" n'arrêteront plus leurs tâches normales pour effectuer l'interaction Jouer une scène.

Les Sims appartenant à une dynastie avec l'idéal "Mystérieux" ne regarderont plus la télévision encore et encore et encore et encore et encore.

Passes d'équilibrage des relations

Suite à vos commentaires, nous avons également rééquilibré les deux fonctionnalités liées aux relations : la satisfaction dans une relation (Amour fou) et la Dynamique familiale (Grandir ensemble).

Les Sims 4 Grandir ensemble

Quand il y a conflit dans la famille, il faut parfois prendre ses distances. Les Sims sont désormais d'accord avec ça. Les Sims totalement incompatibles ou ayant des dynamiques familiales difficiles ou distantes rentreront désormais rarement en contact, essaieront de s'éviter et réduiront les conversations au minimum.

Suite à vos retours, nous avons analysé les données de la fonctionnalité Dynamique familiale et avons constaté quelques déséquilibres dans la fréquence à laquelle certaines de ces dynamiques étaient attribuées. Nous avons apporté les modifications suivantes pour équilibrer davantage de cette fonctionnalité :

La dynamique familiale "Stricte" survient désormais moins fréquemment.

Les "Farceurs" survient désormais moins fréquemment.

La dynamique de la famille "Distant" était rare. Nous avons mis à jour cette dynamique afin que les Sims qui s'adonnent à des interactions méchantes ou se battent entre eux aient la possibilité d'obtenir cette dynamique.

Amour fou

La satisfaction dans les relations ne change plus dans les foyers inactifs. Leurs sentiments peuvent attendre.

La satisfaction amoureuse devrait désormais décliner lentement avec le temps. Il faut travailler pour entretenir les relations, mais peut-être pas autant que ça.

Nature enchantée

Les Sims avec de la malchance auront moins d'effets négatifs sur leurs relations en cas de socialisation. Malchance oui, mais pas mal aimable.

Correctifs généraux

Steam

Nous avons facilité le processus de lancement sur Steam, avons supprimé certains chargements superflus et retiré des ouvertures de fenêtres afin que vous puissiez vous lancer dans votre partie plus rapidement.

Jeu de base

Nous avons corrigé un problème de photo noire qui pouvait survenir avec les objets Cadre photo numérique MixPix - Portraits et Cadre photo numérique MixPix - Paysage, lorsque les photos étaient déplacées de l'inventaire des Sims vers l'inventaire du cadre, ou via l'inventaire Gérer les photos.

Les Sims sont désormais à nouveau capables de "Négocier un bonus" depuis leur téléphone s'ils ou elles ont une carrière.

Les Sims peuvent à nouveau effectuer des squats, des pompes et des étirements lorsqu'on leur demande d'en faire.

L'interaction "Faire des pompes" peut à nouveau être effectuée manuellement en dehors des salles de sport.

Nous avons ajouté une icône de Fitness à côté des interactions "Aller courir", "Faire des pompes", "Faire des squats" et "S'étirer".

Nous non plus, nous n'aimons pas sursauter ! Les vocalisations des nouvelles animations pour les états Energisé et Confiant ont vu leur niveau sonore réduit.

L'outil Pipette affiche désormais les Moulures pour demi-murs dans le catalogue du mode Construction lorsque vous l'utilisez sur des Moulures pour demi-murs.

Nous avons corrigé un problème qui faisait que les Sims ne se positionnaient pas correctement ou ne trouvaient pas leur chemin lorsque vous activez l'interaction "Lire pour des enfants" sur un livre pour enfant. Remarque : Il existe d'autres bugs liés qui font toujours l'objet d'enquêtes.

La vue étendue des états d'esprit ne se ferme plus automatiquement si le jeu tourne à vitesse x2 ou supérieure.

Nous avons corrigé un problème qui faisait que des Sims pouvaient ressusciter si vous entriez dans Créer un Sim depuis le panneau Simologie lorsque la Faucheuse était présente pour prendre la vie d'un ou d'une Sim.

Nous avons corrigé une icône de lamacorne qui apparaissait sur l'interaction "Mission de reconnaissance dans le quartier" de l'objet Télescope lorsque l'extension À louer n'était pas installée (causée par le trait Indiscret). Cette interaction devrait désormais s'appeler "Espionner le quartier" et montrer une icône liée à la compétence "Malice".

Les Sims 4 Vie au ranch

Les Sims qui aiment l'Équitation ne recevront plus d'état d'esprit négatif pendant des cours magistraux sur l'Équitation.

Héritage et royauté

Nous avons corrigé un problème qui faisait que des enfants étaient considérés comme destinataires possibles d'invitation à Héritage et royauté.

Un problème qui faisait que les Sims enfants de la même famille que la personne à la tête de la dynastie déclenchaient la notification "A rejoint la dynastie" a été résolu. Nous avions déjà corrigé ce problème dans les nouvelles sauvegardes, mais ce correctif a pour but de corriger le bug dans les anciennes sauvegardes dans lesquelles il apparaissait.

Mariage

Les lieux de mariage ne seront plus considérés comme des terrains résidentiels lorsque placés depuis la Galerie. Ils seront désormais considérés comme des lieux de mariage.

Sauvegarde auto et rappels de sauvegarde

Console

La notification de rappel de sauvegarde apparaîtra désormais correctement sur console lorsque le rappel est configuré sur 30 minutes.

Général

Utiliser les fonctions Sauvegarder et quitter ou Sauvegarder et revenir au menu principal ne créera plus un nouveau fichier de sauvegarde dans le dossier EA Documents, mais changera la version du fichier liée au fichier de sauvegarde original.

Résolution d'un problème qui faisait que restaurer une sauvegarde automatique puis sauvegarder manuellement pouvait causer la création d'un fichier de sauvegarde sans nom ou écraser le mauvais emplacement de sauvegarde.

Les minuteurs des options de sauvegarde auto en temps réel et des notifications de rappel de sauvegarde ne se réinitialisent plus lorsque vous changez les paramètres liés à l'autre option. Elles se réinitialisent désormais de façon indépendante.

Marketplace et Galerie

Le bouton "Mettre l'élément en vedette dans votre profil" de la Galerie est désormais accessible lorsque vous utilisez une manette ou un clavier et une souris.

Nous avons corrigé une erreur qui pouvait survenir lorsque vous achetiez le kit Bureau gaming cosy dans la marketplace, puis interagissiez avec un ordinateur.

Mots-clés, ajustements et textes

Packs multiples

Nous avons ajouté des valeurs de confort aux canapés suivants : Canapé Caisses et toiles, Canapé Méga, Canapé somptueux Lys blanc, Canapé Sieste dans un arbre, Canapé Inanimé, Canapé de chalet des bois, Canapé Big Boss, Banquette Plongeoir oblong, Causeuse en bois spécial, Causeuse Lupine, Causeuse Pour deux, Poutre fendue, Canapé Cultivé, Causeuse Bois errants, Causeuse Nouveau départ, Banc Pubs de cinéma interminable, Causeuse en acajou retapissée, Canapé Matériel de la Résistance, Banquette d'angle Cantina, Recevoir et dormir comme un loir, Banc rigide et le Grand amour (d'extérieur).

Nous avons déplacé les motifs suivants de la catégorie "Peinture" à la catégorie "Panneau" : Panneaux Ornement royal, Motif Louis IV, Joli carré, Motif Profils plaisants et Motif Tout carré.

Jeu de base

Les objets suivants du mode Construction apparaîtront désormais avec le filtre de style africain : (lightTableMedium_SDX040GENwicker_set1), (paintWall2X1x2_SDX040GEN_set1), (plantPotFloor_SDX040GENaloe_set1), (rug3x2_SDX040GEN_set1), (sculptTableLarge_SDX040GENbasket_set1), (sculptTableMedium_SDX040Pillow_set1) et (sculptTableSmall_SDX040_GENspices_set1).

(cuBottom_EP01JeansSkinny) et (cuBottom_EP01JeansSkinnyRolled) apparaissent désormais dans la catégorie Habillée de Créer un Sim.

Le motif mural "La Marche de pingouins" apparaît désormais dans la catégorie Papier peint et non plus Peinture dans le mode Construction.

Les motifs muraux Merveille en marbre, Coquillages sur la plage et Blues du sauna apparaissent désormais dans la catégorie Carreau du mode Construction.

Les motifs muraux Gloire du jardin et Par-dessus bord ont été déplacés de la catégorie Peinture à la catégorie Panneau.

Les Sims 4 Au Travail

La coiffure cfHair_EP01BraidsBunSide apparaît désormais dans l'option de trie Texture raide.

Grandir ensemble

La coiffure EP13LongBraids apparaît désormais pour tous les genres.

Les Sims 4 Héritage et royauté

La plaque de collection "Épées d'Ondarion" a désormais un titre et une description. Vous le verrez son le nom "Épéiste d'Ondarion".

Source : Maxis