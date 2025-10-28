Les Sims 4 ne fait pas semblant quand il annonce des changements. La preuve avec cette énorme mise à jour qui arrive et qui modifie beaucoup de choses un peu partout.

Bonne nouvelle pour les joueurs. EA et Maxis déploient le 4 novembre un patch massif pour Les Sims 4. Plus de 150 corrections. Quelques ajouts gratuits pour le jeu de base. Et surtout, une priorité claire, rendre la partie plus stable, plus fluide, plus agréable au quotidien.

Un patch Les Sims 4 qui tient ses promesses

Depuis leur dernier message à la communauté, le studio promettait plus de transparence et un vrai cap « qualité de vie » pour Les Sims 4. Cette mise à jour va dans ce sens. Les équipes disent écouter davantage les retours, classer les problèmes par votes, et livrer des correctifs à un rythme régulier. Bref, un suivi plus carré. Et c’est exactement ce qu’on voit ici.

Voici les cinq corrections qui ont récolté le plus de votes au sein de la communauté du jeu Sims 4 . Elles donnent le ton du patch et ce qu’il change concrètement au quotidien.

Photos noircies dans l’inventaire : des cas identifiés et corrigés. Effet garanti sur les nouvelles sauvegardes .

dans l’inventaire : des cas identifiés et corrigés. Effet garanti sur les . Sabotage : l’interaction n’apparaît plus sans avoir validé l’aspiration associée.

: l’interaction n’apparaît plus sans avoir validé l’aspiration associée. Barmans plus réactifs : ils quittent la discussion quand une commande arrive.

plus réactifs : ils quittent la discussion quand une commande arrive. Héritage génétique : les enfants ressemblent mieux à leurs parents. C’est plus cohérent.

: les enfants ressemblent mieux à leurs parents. C’est plus cohérent. Relations après naissance : la chute était trop rapide. Elle est désormais ralentie.

© Electronic Arts / Maxis.

Des correctifs partout, tout le temps

Le patch ne s’arrête pas là pour Les Sims 4. Il touche au jeu de base et à une longue liste de packs. Concrètement, on gagne en logique et en confort. Les nourrissons et tout-petits se comportent mieux (objectifs, traits, garderie). Les PNJ bossent enfin comme prévu (nounous, majordomes, pompiers, personnel de cafétéria). Les désirs se déclenchent de façon plus pertinente. Les aspirations ne régressent plus après un voyage. La génération de townies est maîtrisée. Et côté vie quotidienne, vos Sims évitent d’utiliser leur téléphone en nageant ou en footing, rangent mieux livres et nourriture, et cessent de porter des chapeaux… dans leur tenue nue.

Côté extensions, la liste de correctifs est impressionnante. Écologie, Années lycée, Au Travail, Vie à la campagne, Loups-garous, Décoration d’intérieur, Saisons ou encore Chiens et Chats profitent tous d’ajustements concrets : personnel plus fiable, événements mieux rythmés, objets qui fonctionnent comme prévu, carrières et objectifs enfin reconnus correctement.

Et le bug de corruption de sauvegardes lié à « À Louer » ?

Disons-le clairement. Le correctif n’est pas dans ce patch. La corruption de sauvegardes souvent associée par la communauté à À Louerreste en cours d’enquête. Les équipes disent y travailler en priorité. Elles répètent aussi que toutes les corruptions ne viennent pas de ce pack, ce qui complique le diagnostic. En bref : pas réglé aujourd’hui, mais toujours sur le dessus de la pile.

Ce patch s’inscrit dans la feuille de route annoncée récemment : plus d’écoute, plus de cadence, plus de clarté. Les correctifs de novembre ne sont pas un one-shot. D’autres mises à jour arrivent dès décembre et au-delà. L’idée est simple : corriger souvent, corriger bien, corriger ce qui vous gêne vraiment.

Source : Sims 4