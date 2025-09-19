En prévision du lancement de sa prochaine extension, Les Sims 4 prépare le terrain avec une grosse mise à jour apportant de nombreux correctifs et surtout, quelques nouveautés.

Ces derniers jours, les choses bougent beaucoup du côté des Sims 4. En effet, alors que le titre se prépare actuellement à accueillir une nouvelle extension baptisée « À l’aventure », Maxis est bien décidé à faire en sorte que tout se passe pour le mieux pour le lancement. Car les joueurs le savent bien : l’arrivée de nouveaux contenus est généralement synonyme de bugs en pagaille, chose que le studio tient absolument à éviter. C’est pourquoi après avoir opéré quelques ajustements dans leur calendrier, les créateurs des Sims 4 ont finalement déployé un énorme patch.

Les Sims 4 accueille une grosse mise à jour

Ou plutôt devrions-nous parler d’un énorme « pré-patch ». Car c’est précisément l’objectif de celui-ci : préparer le terrain pour l’arrivée de la future extension, qui débarquera sur l’ensemble des plateformes le 2 octobre prochain. « Nous publions cette mise à jour plus tôt que prévu pour permettre aux créateur·ices de mods et de contenu personnalisé de se mettre à jour avant le lancement du pack ‘À l'aventure’. Cela nous laisse également suffisamment de temps pour régler les problèmes rapidement » précise Maxis à ce sujet.

Cela étant, ce nouveau patch ne se limite pas à une simple mise à jour d’usage pour autant. Grâce à lui, Les Sims 4 accueille en effet une série de nouvelles fonctionnalités dont les joueurs peuvent d’ores et déjà profiter sur PC et Mac. Cela comprend alors notamment un nouvel endroit, le Terrain de jeu, où il est possible d’emmener les enfants pour s’amuser ; ainsi qu’une nouvelle interaction pour ces derniers, « Jouer à imaginer des choses », qui peut être utilisée avec d’autres enfants ou faire office d’auto-interaction.

« Les deux versions de cette interaction incluent les options suivantes : Château de conte de fées, Dînette, Explorer l'espace, Naufrage sur une île ou Aventure pirate » révèle Maxis, en précisant que toutes s’accompagnent alors pour l’occasion d’effets spéciaux enfantins en accord avec le thème choisi. Enfin, Les Sims 4 accueille finalement un nouveau filtre permettant de trouver plus facilement l’endroit que l’on recherche lors de la planification d’un événement, tandis que la couleur « Écrue » a été ajoutée pour le bonnet large dans « Créer un Sim ».

Le Boost de mémoire bientôt disponible sur PC

Notez toutefois que cette mise à jour n’est pour l’instant disponible que sur PC et Mac, où les possesseurs des packs « À la vie, à la mort » et « Îles Paradisiaques » peuvent par ailleurs profiter d’un réajustement des gains du Parcours de l’âme pour le premier, et d’un couffin « Berceuse océanique » pour le second. Pour les joueurs possédant Les Sims 4 sur consoles, il faudra en revanche attendre le 23 septembre pour l’arrivée du patch. En sachant que ce même jour, une nouvelle option de boost de mémoire fera également son arrivée sur PC.

« Le Boost de mémoire est une option en accès anticipé que vous pouvez choisir dans Les Sims 4 sur PC (Windows) afin d’améliorer les performances. Il optimise l'utilisation de la mémoire, réduit la latence, améliore la fréquence d'images et empêche les plantages dus à la mémoire. Nous vous invitons à l'essayer et à nous faire des retours en vue d’un lancement global » annonce notamment Maxis, avant de préciser que l’option en question pourra être activée en se rendant dans l’onglet « Autres » des options du jeu.

Pour finir, le studio n’a évidemment pas manqué cette occasion pour corriger de nombreux bugs encore présents dans Les Sims 4, tant dans le jeu de base que dans les innombrables extensions qu’il a reçues depuis sa sortie. Toutes les informations à ce sujet peuvent être trouvées sur le site officiel du jeu, en version française. Précisons que cette mise à jour porte le numéro 1.118.242.1030 sur PC, et 1.118.242.1230 sur Mac. Quant à la version console, il s’agira du patch 2.20, à retrouver dès la semaine prochaine donc.

Source : Electronic Arts