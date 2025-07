Ce qu’il y a de bien avec Les Sims 4, c’est que les joueurs n’ont jamais le temps de s’ennuyer. Au fil des années, Electronic Arts ne cesse en effet de déployer de nouvelles mises à jour pour sa poule aux œufs d’or, qui s’enrichit ainsi d’une quantité phénoménale de contenus supplémentaires à découvrir. Le problème, cependant, c’est que les mises à jour peuvent être aussi bénéfiques que dangereuses. Et cela, les joueurs ont pu le constater avec l’arrivée de l’extension Nature Enchantée, qui a rapidement viré au cauchemar.

Un nouveau patch capital arrive pour Les Sims 4

Officiellement lancée la semaine dernière, cette nouvelle extension supposée apporter un peu de féérie au simulateur de vie s’est en effet accompagnée de nombreux problèmes. Bugs en pagaille, fonctionnalités cassées ou manquantes, Les Sims 4 se trouve depuis dans un état pour le moins chaotique chez de nombreux joueurs. Et malheureusement, les derniers patchs déployés par Electronic Arts ne semblent pas parvenir à régler le problème, ce qui tend à accentuer la gronde des fans.

Il faut dire aussi que ces derniers commencent à être lassés de ce genre de situation, qui semble se produire assez régulièrement avec Les Sims 4. La bonne nouvelle, cependant, c’est que les choses seraient enfin en passe de s’améliorer avec un nouveau patch, dont le déploiement est prévu pour aujourd’hui. « Demain, un correctif pour Les Sims 4 sera publié, annulant les changements apportés à la grossesse pour résoudre les problèmes signalés après la mise à jour du 1er juillet » a notamment indiqué Electronic Arts hier sur le Discord du jeu.

« Nous étudions également les rapports et les paramètres de réglage des maladies. En attendant, vous pouvez réduire la fréquence des maladies en activant l’option ‘Activer l’équilibre et le déséquilibre’ dans la section ‘Options de jeu’ et ‘Paramètres du pack’ des Sims 4 » ajoute également le studio pour l’occasion. Car en effet, cette nouveauté de gameplay introduite avec l’extension Nature Enchantée ne semble pas non plus fonctionner au mieux, ce qui peut tendre à gâcher l’expérience de jeu de bien des joueurs.

La fin du désenchantement ? On l’espère

Espérons donc que cette fois-ci sera la bonne, même si comme le sous-entend Electronic Arts : ce nouveau patch ne résoudra malheureusement pas tout. « Nous vous remercions pour votre patience et vos signalements sur les forums EA » conclut alors le studio. Reste maintenant à découvrir l’ampleur des changements apportés par cette nouvelle mise à jour des Sims 4 qui, pour l’heure, ne dispose pas d’informations plus précises. Il faudra donc attendre la publication du patch notes complet, qui accompagnera son arrivée à une heure encore indéterminée.

Source : Electronic Arts