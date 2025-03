Bonne nouvelle pour les joueurs de Les Sims 4 ! EA vient de déployer une nouvelle mise à jour pour corriger plusieurs bugs qui agaçaient la communauté depuis la dernière update. Ce patch est disponible sur PC, Mac, PlayStation et Xbox et vise à améliorer l’expérience de jeu en résolvant des problèmes graphiques et d’interface.

Des bugs enfin corrigés sur Les Sims 4

Depuis la dernière mise à jour Les Sims 4, plusieurs joueurs avaient remarqué des déformations étranges sur leurs Sims enfants. Certains personnages apparaissaient avec des proportions complètement erronées, rendant le jeu moins immersif. Autre souci : les petits chiens créés dans le pack Chiens et Chats souffraient également de distorsions visuelles. Une situation frustrante pour les amoureux des animaux virtuels. Heureusement, cette mise à jour vient mettre fin à ces problèmes. Désormais, les Sims retrouvent des proportions normales et les chiens reprennent une apparence plus fidèle dans Les Sims 4.

Les joueurs sur PlayStation et Xbox Les Sims 4 bénéficient aussi de corrections bienvenues. Avant ce patch, faire défiler les tatouages ou ouvrir les panneaux de filtres avec une manette était un vrai casse-tête. Désormais, tout fonctionne comme prévu, rendant l’interface bien plus fluide.

En mode construction, un autre bug provoquait l’apparition d’éléments invisibles pour certains joueurs ne possédant pas le pack Entreprises et Passions. Ce souci a également été réglé dans Les Sims 4. Quant aux propriétaires du pack À Louer, ils peuvent maintenant utiliser les fonctionnalités des locations résidentielles sans mauvaise surprise.

Le patch est déjà disponible sur toutes les plateformes. Pour l’installer :

Sur PC et Mac , il suffit de lancer l’EA App, Origin, Steam ou Epic Games et de rechercher une mise à jour.

, il suffit de lancer et de rechercher une mise à jour. Sur PlayStation et Xbox, direction le menu principal du jeu pour vérifier les mises à jour disponibles.

Si les mises à jour automatiques sont activées, le téléchargement se fait tout seul. Sinon, un petit tour dans les paramètres peut s’avérer utile. Petit conseil : si l’EA App rencontre des problèmes, pensez à vider son cache pour éviter tout blocage. Contrairement aux mises à jour majeures, ce patch n’a pas désactivé les mods ni le contenu personnalisé. Si vous utilisez du CC (Custom Content), vous pouvez donc continuer à jouer sans avoir à tout réinstaller.

Source : EA