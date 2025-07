L’arrivée de l’extension Nature Enchantée aurait dû être placée sous le signe de la féérie pour les fans des Sims 4 et pourtant, cela ressemble surtout à un cauchemar depuis plusieurs semaines. En effet, depuis le lancement de son dernier DLC, le titre d’Electronic Arts accumule les bugs et les problèmes plus ou moins importants, forçant ainsi Maxis à multiplier les patchs en vue de corriger l’expérience. Et après avoir réglé le problème de l’immaculée conception, l’heure est maintenant venue pour le studio de s’attaquer à un autre phénomène.

Une grosse mise à jour pour Les Sims 4

Maxis l’avait annoncé la semaine dernière, Les Sims 4 doit désormais recevoir une nouvelle mise à jour d’importance, cette fois-ci destinée à s’attaquer au problème des maladies touchant les êtres magiques. Car comme les joueurs de Nature Enchantée ont pu le remonter, celles-ci étaient bien trop nombreuses pour être aussi divertissantes qu’elles ne devaient l’être. Et c’est maintenant chose faite, puisque la dernière mise à jour du jeu est arrivée hier sur l’ensemble des plateformes avec son lot de correctifs à la clé.

Pour commencer donc, Maxis annonce la réduction de la fréquence des maladies de 75%. Pour ce faire, les créateurs des Sims 4 ont notamment réduit la contagiosité de ces dernières, y compris pour le métier de Naturopathe, en plus d'ajuster le système d’équilibre supposé provoquer leur apparition. « Désormais, les émotions extrêmes épuisent toujours l’équilibre plus rapidement que les émotions normales, mais laissent aux Sims le temps de réagir et de recevoir les soins appropriés » indique le studio.

Ensuite, pour les joueurs consoles plus spécifiquement, Maxis annonce être au courant du problème qui a pu en empêcher certains d’accéder à la Galerie et de récupérer leurs récompenses d’événements. « Ce problème est dû au fait que la fenêtre contextuelle de l’accord d’utilisation ne s’affiche pas à l’endroit prévu » précise-t-il. En attendant que le problème soit réglé, les créateurs des Sims 4 vous préconisent donc de procéder comme suit après avoir sauvegardé votre progression :

Allez dans « Options de jeu », puis « Autres »

Sélectionnez « Lier un compte EA », puis acceptez les nouvelles conditions d’utilisation

Redémarrez le jeu

D’autres correctifs annoncés

Outre ces problèmes majeurs, ce nouveau patch des Sims 4 s’accompagne également de quelques correctifs supplémentaires pour Nature Enchantée. Par exemple, pour les possesseurs de Saisons, la carrière de Naturopathe respectera désormais les jours fériés afin que les Sims aient un jour de congé. De même, les fonctions « Bain d’éponge dans la salle de bain » (au hub des Fées Mossveil) et « Baignade dans l’eau » (dans les étangs) permettent maintenant de nettoyer les Sims qui ont pu être victimes de brûlures.

Pour les possesseurs du pack Loups-Garous, Maxis annonce le retour des options de couleur pour le nez de ces derniers dans « Créer un Sim ». Dans le cas de l’extension Au travail, les aliens et les Sims portant une tenue provenant de DLC non possédés par le joueur n’apparaîtront plus en noir ou avec des corps invisibles. Enfin, pour tous les possesseurs des Sims 4 de base, lorsqu’un événement à durée limitée tel que l’Appel de la nature a lieu, les Sims resteront désormais au travail ou à l’école lorsque d’autres membres du foyer voyagent ou débutent une carrière.

Voilà donc pour cette dernière mise à jour des Sims 4, qui est ainsi entrée en version 1.116.240.1020 sur PC, 1.116.240.1220 sur Mac et 2.17 sur consoles. Notez par ailleurs que Maxis a révélé être en train d’étudier la possibilité d’ajouter un contrôle supplémentaire aux maux dans Nature Enchantée, ce qui pourrait faire l’objet d’un nouveau patch ultérieur. De même, le studio invite tous les joueurs qui éprouvent des difficultés à faire apparaître les Ailes de fées à les contacter afin de pouvoir remédier au problème le plus rapidement possible.