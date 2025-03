Une fois de plus, Les Sims 4 reçoit une mise à jour pour corriger des problèmes signalés par la communauté depuis un certain temps. De quoi s’agit-il exactement ?

Bonne nouvelle pour les fans des Sims 4. Une nouvelle mise à jour corrective vient tout juste d’arriver sur PC, Mac, PlayStation et Xbox. Pas de nouveaux contenus cette fois, mais un patch technique qui vient améliorer l’expérience de jeu. Et franchement, c’était nécessaire.

Un correctif attendu par la communauté sur Les Sims 4

Après plusieurs semaines de retours de la part des joueurs, les développeurs des Sims 4 ont enfin réagi. Cette mise à jour du 20 mars 2025 vient corriger une série de bugs parfois agaçants, repérés aussi bien dans le jeu de base que dans les packs récents. Et si ce patch ne révolutionne pas le gameplay, il vient tout de même rendre le jeu plus stable et plus agréable à jouer. Un vrai soulagement pour celles et ceux qui rencontraient des problèmes depuis les dernières mises à jour.

Parmi les améliorations sur les Sims 4, on peut noter :

Les Sims reçoivent enfin un salaire correct pendant les sessions de mentorat payant.

pendant les sessions de mentorat payant. Le zoom fonctionne à nouveau correctement sur les bracelets dans le mode Créer un Sim.

sur les bracelets dans le mode Créer un Sim. Les cambrioleurs ne peuvent plus voler certains objets impossibles à récupérer . Vos toilettes sont désormais en sécurité !

. Vos toilettes sont désormais en sécurité ! Les outils de peinture de pelage pour chiens, chats et chevaux sont de retour.

sont de retour. Les clients des commerces arrosent à nouveau les plantes , comme prévu.

, comme prévu. Les employés ne décrochent plus les tableaux sans raison lorsqu’ils effectuent certaines tâches.

lorsqu’ils effectuent certaines tâches. Les fantômes indésirables ne viennent plus squatter vos petites entreprises dans les Sims 4, sauf si vous les invitez.

© Maxis / Electronic Arts

D'autres petites améliorations

Et ce n’est pas tout : plusieurs ajustements de prix, corrections d’affichages, problèmes de textures et même un effet lumineux étrange autour d’une gare ont été réglés sur Les Sims 4.

La gestion du panneau de carrière a été corrigée

a été corrigée Les tarifs de certaines recettes de confiserie ont été rééquilibrés

Le mystérieux effet de lumière autour de la gare de Nordhaven a été enfin identifié et supprimé.

Ce patch ne change peut-être pas le contenu du jeu Les Sims 4, mais il apporte tout de même une meilleure fluidité. Des petits détails, certes, mais qui comptent. Surtout quand ils empêchent parfois de jouer dans de bonnes conditions. Bonne nouvelle aussi pour les amateurs de mods et contenus personnalisés : cette mise à jour ne désactive pas vos fichiers. Pas besoin de tout réinstaller, ce qui est toujours un vrai gain de temps.

Source : EA