Le 10 juillet dernier, Les Sims 4 lançait sa nouvelle extension, Nature Enchantée, afin d’ajouter un peu de féérie et de naturel à l’expérience de jeu. En effet, mettant davantage l’accent sur la vie en communion avec la nature, la magie et les petites créatures ailées, l’objectif était alors pour Electronic Arts d’offrir aux joueurs un peu d’harmonie à grands renforts de mises à jour et de nouveaux contenus. Malheureusement, tout ne s’est pas passé comme prévu, et c’est finalement face à un jeu quelque peu chaotique que se sont retrouvés les fans.

Le problème des grossesses enfin corrigé dans Les Sims 4

Parmi les nombreux problèmes remontés par la communauté des Sims 4 se trouvaient alors notamment des bugs liés à la grossesse des Sims, complètement détraquée suite aux dernières mises à jour. Par exemple, certains avaient pu noter la disparition des tests de grossesse, tandis que d’autres se sont retrouvés avec un message erroné leur indiquant que toutes les femmes de leur quartier étaient tombées enceinte simultanément. Et cela, aucun des patchs déployés au cours des derniers jours n’en était venu à bout.

Mais la bonne nouvelle, c’est que ces malencontreux bugs appartiennent désormais au passé. Après avoir annoncé l’arrivée d’une nouvelle mise à jour hier, les créateurs des Sims 4 ont finalement confirmé via le site officiel du jeu que celle-ci avait remédié au problème pour bon. « Ces problèmes étaient liés à l’optimisation des performances qui a désormais été rétablie, résolvant ainsi les problèmes signalés. Tous les mods liés à la grossesse des Sims devraient désormais fonctionner comme avant la mise à jour » indique notamment Electronic Arts.

Pour en venir à bout, il vous faudra donc installer la dernière version des Sims 4, que vous pourrez identifier à l’aide des numéros suivants : 1.116.232.1030 sur PC, 1.116.232.1230 sur Mac, et enfin 2.16 sur consoles. Et si jamais des problèmes devaient éventuellement persister, les développeurs vous préconisent alors de vous rapprocher des créateurs et créatrices de vos mods afin de vérifier si des mises à jour sont disponibles. On espère que cette fois-ci sera la bonne, même si d’autres correctifs ont d’ores et déjà été annoncés pour Les Sims 4 à l’avenir.

Source : Electronic Arts