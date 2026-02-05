Après avoir eu droit à une grosse mise à jour gratuite il y a quelques jours, les joueurs des Sims 4 découvrent que celle-ci cachait en réalité bien plus de nouveautés qu’annoncé.

Le 12 février prochain, Les Sims 4 accueillera officiellement sa prochaine grosse extension avec la sortie d’Héritage et Royauté, un nouvel add-on mêlant complots en tout genre, scandales savoureux et autres bals mondains. De quoi permettre aux joueurs de mettre en scène toutes sortes de nouvelles histoires rocambolesques pour leurs Sims, donc, avec un charme dont seul le simulateur de vie a le secret. Mais avant cela, Maxis a toutefois décidé de préparer le terrain avec une grosse mise à jour qui en cachait en réalité bien plus qu’on ne le pensait.

Les Sims 4 se met à jour avec plein de nouveautés cachées

Déployée en début de semaine, celle-ci marquait en effet l’arrivée de nombreuses nouveautés gratuites dans Les Sims 4, comme nous avons pu le détailler dans notre article dédié. Mais comme révélé par le média Sims Community, le dernier patch déployé par Maxis a aussi ajouté bien d’autres nouveautés qui, pour une mystérieuse raison, ont été complètement passées sous silence par le studio dans le dernier patch notes. On parle alors notamment de nouvelles activités, de fonctionnalités inédites et d’autres améliorations du genre.

Par exemple, comme repéré par le moddeur Lunar (@lunar_britney) sur X, Les Sims 4 permet désormais aux joueurs de réaliser certaines activités, telles que prendre des photos, s’occuper de petits animaux, recherche l’amour ou encore donner des conférences dans des lieux personnalisés et des petites entreprises. Même si, comme le soulignent certains internautes, toutes ne fonctionnent pas forcément comme prévu, à l’instar de celle visant à donner des conférences qui ne fonctionne que si une escapade est planifiée.

Un classique pour Les Sims 4, donc, qui aime décidément beaucoup mettre en place des mises à jour ajoutant toujours plus de problèmes inattendus. Mais ce léger contre-temps ne devrait heureusement pas gâcher la fête pour les joueurs, qui ont alors bien d’autres nouveautés à se mettre sous la dent. Car loin de se limiter à cela, la dernière mise à jour déployée par Maxis a en réalité introduit plus d’une trentaine de nouveautés dans Les Sims 4, que Lunar s’est fait la courtoisie de résumer pour la communauté. Voici donc la liste complète.

La liste complète des derniers ajouts

Les nouvelles activités

Utiliser une poupée vaudou (club uniquement)

Faire du mentorat (club uniquement)

Prendre des photos (petites entreprises, lieux personnalisés, clubs)

Écrire une comédie (petites entreprises, lieux personnalisés, clubs)

Pratiquer l’art oratoire et la narration (petites entreprises, lieux personnalisés, clubs)

Préparer des remèdes à base de plantes (petites entreprises, lieux personnalisés, clubs)

Étudier les décès et théories historiques (petites entreprises, lieux personnalisés, clubs)

Donner une conférence (petites entreprises, lieux personnalisés)

Soigner de petits animaux (petites entreprises, lieux personnalisés, clubs)

Rechercher l’amour (petites entreprises, lieux personnalisés, clubs)

Les dernières améliorations et nouveautés dans Les Sims 4

Donner des massages : ajout d’un ensemble d’interactions manquantes liées aux massages et à la manucure

Gemmologie : les Sims fabriquent désormais des objets aléatoires de manière autonome

Cuisine : obtention de l’autonomie alimentaire

Être méchant : offrir des cadeaux méchants est désormais encouragé de manière autonome

Se battre : les combats de cambrioleur, au lycée et de Sims avec le style de vie « Adrénaline » sont poussés de manière autonome

Théâtre de marionnettes : dispose d’une plus grande autonomie en matière de sélection des Sims

Être aimable : suppression de « Getaway Greetings » et fusion de la liste principale en plus de l’ajout d’une nouvelle interaction

Utilisation de la table d’activités : fabrication autonome de bracelets

Faire ses devoirs : les Sims à l’université font désormais leurs devoirs

Poterie : permet aux Sims de faire de la poterie à partir de leur inventaire s’ils ont des objets inachevés

Pouvoirs vampiriques : peut faire plus de tout ce qu’il veut

Utilisation de véhicules aquatiques : ajout de l’interaction « canoë royal » et de nouvelles interactions avec le scooter générique

Boire du plasma : davantage d’options sont désormais disponibles

Pouvoirs de loups-garous : possibilité d’utiliser leurs pouvoirs liés au terrain et de chasser au terrier

Compétence de vie naturelle : le bain dans les étangs a été ajouté, et la consommation cachée de produits récoltables permettant de changer de sexe compte désormais dans cette compétence

Se faire tatouer : d’autres types d’actions comptent

Tatouer : d’autres types sont pris en compte, probablement pour les clubs

Escalade : l’objet SP est désormais poussé de manière autonome

Activité de conservation : comptage des bénévoles sur la plage de Parenthood

Tarot : compte les interactions avec soi-même

Être drôle : un cadeau amusant est ajouté

Production vidéo : ajout d’options supplémentaires

Acteur : l’option permettant de travailler ses talents d’acteur devant le miroir a été ajoutée

Pouvoirs maléfiques et bienveillants de fantôme : ajout de nouveaux pouvoirs

Source : Sims Community