Les Sims 4 s’offre une énorme mise à jour, avec notamment de nombreux contenus gratuits à la clé. De quoi bien commencer le mois de novembre 2025 sous les meilleurs auspices.

Plus de 150 correctifs. Du contenu gratuit. Et deux Kits Créateurs datés pour mi-novembre. Les Sims 4 reçoit un patch important qui simplifie le quotidien et enrichit la création. C'est tout simplement gigantesque, et cela va répondre à de nombreuses demandes.

Les Sims 4 s'offre une mise à jour importante

Depuis plusieurs mois, les joueurs des Sims 4 réclamaient des ajustements face à des bugs parfois frustrants. Maxis répond ici avec un correctif de grande ampleur qui touche presque tous les aspects du jeu. Les interactions du quotidien ont été largement revues. Les enfants héritent désormais plus fidèlement des traits physiques de leurs parents, tandis que les relations familiales se dégradent moins rapidement après une naissance. Les nourrissons sont enfin confiés automatiquement à la garderie lorsque les adultes partent travailler, évitant ainsi des situations absurdes.

Les PNJ de Sims 4 bénéficient eux aussi d’un comportement plus logique. Les majordomes et les nounous remplissent leurs tâches à intervalles réguliers, les barmans répondent plus vite aux commandes, et les invités n’entrent plus dans les maisons sans frapper. Côté confort de jeu, les aspirations ne se réinitialisent plus en changeant de terrain, les Sims cessent d’utiliser leur téléphone en pleine nage ou en footing, et les photos prises avec l’appareil ne deviennent plus noires dans l’inventaire. Même les événements communautaires profitent de cette mise à jour. Le juge des foires scientifiques reste désormais jusqu’à la fin, le Père Hiver distribue bien un cadeau aux tout-petits, et les vendeurs de stands apparaissent enfin comme prévu sur les marchés. De nombreux correctifs donc pour Les Sims 4.

© Electronic Arts / Maxis.

Une touche culturelle venue d’Afrique de l’Ouest

Au-delà des correctifs, la mise à jour Les Sims 4 introduit un ensemble d’objets gratuits inspirés de l’Afrique de l’Ouest. Ces nouveaux éléments, disponibles dans le mode Construction et dans Créer un Sim, offrent une esthétique chaleureuse mêlant matières naturelles et couleurs terreuses.

On retrouve notamment des lampes en pierre, des paniers tressés du Sénégal, des coussins colorés, des tapis artisanaux et une plante d’aloe ouest-africaine. Le tout est conçu pour évoquer la convivialité et l’authenticité des intérieurs traditionnels. La mise à jour introduit également une nouvelle coiffure loc, ainsi qu’une série de tenues inspirées de tissus et motifs africains. Toute la famille peut désormais porter des ensembles assortis, parfaits pour les fêtes ou les photos de groupe. En cuisine, une nouvelle recette fait son apparition : le Jollof Rice, un plat emblématique d’Afrique de l’Ouest à base de riz, d’épices et de poulet, idéal pour les repas familiaux. Autre nouveauté notable, la robe “Beaverbrook Ballet Dress”. Imaginée par une membre de la communauté, elle rend hommage à l’enfance et à la créativité des joueurs. Une belle manière pour Maxis de remercier ses fans les plus investis sur Les Sims 4.

Deux nouveaux Creator Kits en approche

Les amateurs de décoration auront bientôt encore plus de choix sur Les Sims 4. Deux nouveaux Kits Créateur verront le jour le 13 novembre. Le premier, Modern Retreat, est signé TudTuds et propose un style contemporain apaisant. Le second, Garden to Table, conçu par BrazenLotus, mettra l’accent sur le jardinage et la cuisine maison. Ces kits s’inscrivent dans la volonté de Maxis de collaborer davantage avec les créateurs de la communauté.

La mise à jour est disponible sur PC, Mac, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series X|S. Sur Mac, le téléchargement pèse environ 820 Mo. Comme toujours, les joueurs utilisant des mods ou du contenu personnalisé sont invités à les mettre à jour ou à les désactiver temporairement, le temps de s’assurer de leur compatibilité.

Source : EA