Les fans des Sims 4 ont de quoi se réjouir ! Une mise à jour gratuite vient d’ajouter un personnage culte de la saga : le cambrioleur. Après plus de 10 ans d’absence, les nuits paisibles de vos Sims sont désormais menacées par cette figure emblématique.

Le retour du cambrioleur dans Les Sims 4

C’était l’un des grands absents du jeu depuis son lancement. Le célèbre cambrioleur, désormais prénommé Sophie Louterie, fait enfin son apparition dans Les Sims 4. Comme dans les précédents opus, elle agit en pleine nuit, s’introduit discrètement chez vos Sims et repart les bras chargés d’objets volés. Heureusement, plusieurs solutions existent pour lui compliquer la tâche :

Installer une alarme pour déclencher l’intervention de la police

pour déclencher l’intervention de la police Appeler les forces de l’ordre à temps pour espérer la faire arrêter

pour espérer la faire arrêter L’affronter directement si votre Sim est assez courageux (et musclé !)

Cette mise à jour gratuite vient enrichir l’expérience Les Sims 4 en ajoutant plus de 50 réactions uniques et 37 nouvelles interactions avec le cambrioleur. Et selon les packs que vous possédez, des surprises sont au programme. Par exemple, les chiens peuvent le chasser, les sorciers peuvent l’effrayer avec un sort, et les vampires… peuvent en profiter pour une petite collation nocturne. Si vous voulez pimenter encore plus votre gameplay, le défi de terrain "Casse en série" est disponible. Il augmente la fréquence des cambriolages et peut même désactiver certaines alarmes pour rendre l’expérience plus imprévisible.

Une extension pour devenir son propre patron

On pouvait vous en parler encore hier, en parallèle, EA prépare la sortie de Les Sims 4 : Buisness & Loisirs, une extension qui donne aux joueurs encore plus de liberté pour créer et gérer leur propre business. Avec ce pack, vos Sims pourront transformer leur passion en métier. Parmi les nombreuses possibilités :

Ouvrir un café pour animaux

Gérer un salon de tatouage

Créer des objets artisanaux et les vendre

Donner des cours spécialisés

Ils pourront travailler depuis chez eux ou acheter un local professionnel pour développer leur activité. Un nouvel outil, la machine à tickets, permet même de facturer les clients à l’entrée ou selon le temps passé sur place.

Source : EA