Les Sims 4 et les bugs, c’est assurément (et tristement) une grande histoire d’amour. En effet, nous vous en parlons régulièrement, le simulateur de vie d’Electronic Arts fait très souvent l’objet de plaintes et autres polémiques en raison de ses nombreux problèmes, qui nécessitent alors pour Maxis de réagir quotidiennement à grands renforts de mises à jour. Malheureusement, il arrive parfois que la situation puisse devenir tout simplement hors de contrôle, et cette joueuse inconditionnelle des Sims 4 en a récemment fait les frais.

Cette joueuse des Sims 4 subit le pire cauchemar d’un joueur

S’il y a bien une chose que l’on ne peut pas reprocher à Maxis, c’est la façon dont le studio assure le suivi du jeu depuis maintenant plus de dix ans. En effet, à défaut de nous offrir Les Sims 5, l’équipe continue régulièrement de sortir de nouvelles extensions et autres kits d’objets, qui viennent ainsi enrichir l’expérience des Sims 4. Malheureusement, cela a souvent un coût. Financier, évidemment, mais aussi technique, puisque certains de ces contenus peuvent alors s’accompagner de bugs plus ou moins importants.

Ce fut plus particulièrement le cas de l’extension « À louer », sortie en décembre 2023, qui fut responsable d’un bug colossal pouvant entraîner la corruption des fichiers de sauvegarde des joueurs. Un bug qui, à l’heure où sont écrites ces lignes, est d’ailleurs toujours présent, et continue de faire l’objet d’investigations de la part de Maxis. Autant dire, donc, que chaque nouvelle mise à jour représente un risque supplémentaire pour les joueurs, et une certaine amsextonn, grande joueuse des Sims 4, nous le prouve aujourd’hui.

Et pour cause, dans une vidéo publiée le 2 novembre dernier sur Tik Tok, celle-ci nous explique, les larmes aux yeux, avoir perdu une famille de vingt générations à l’issue de la dernière mise à jour du jeu. « Ils sont partis » explique-t-elle avec beaucoup d’émotion, tandis que la phrase « POV : l’héritage de ta famille de Sims a été corrompu avec la nouvelle mise à jour » s’affiche. De quoi susciter de nombreuses réactions de la part de la communauté des Sims 4, qu’elles soient amusantes, compatissantes ou même révoltées face à la situation.

L’état du jeu encore lourdement critiqué

Bien sûr, malgré la peine aisément compréhensible qu’elle ressent, amsextonn ne manque pas, elle aussi, de prendre la situation avec un peu d’humour, en témoigne le gâteau qu’elle semble avoir fait pour l’occasion. Néanmoins, cela n’a pas manqué de relancer le débat autour des nombreux bugs dont souffre Les Sims 4, et dont les fans commencent de plus en plus à se lasser. Espérons, donc, que les investigations de Maxis, qui affirmait encore il y a peu avoir réalisé quelques progrès sur la question, déboucheront très vite sur une solution.

Source : Tik Tok