Si Les Sims 4 a levé le pied sur les extensions payantes depuis plusieurs mois, la nouvelle stratégie de Maxis se dessine. Le studio semble en effet se concentrer sur l’amélioration des fondations du jeu, tout en proposant désormais davantage de collaborations payantes, dans la veine des jeux services d’aujourd’hui. Après Bob L’Eponge, La Chronique de Bridgerton ou encore la marque de luxe new-yorkaise Coach, EA va s’associer à deux monuments du cinéma des années 90 et 2000 et, surtout, deux teen movies iconiques : Mean Girls et Clueless.

Les Sims 4 annonce deux kits pour les fans de teen movies

Maxis va donc surfer sur la nostalgie avec deux nouveaux kits inspirés des années 90 et du début des années 2000 et de deux monuments de la pop culture : Mean Girls (Lolita malgré moi) et Clueless. Deux ambiances, pour deux époques et surtout deux styles de look différents. Les joueurs des Sims 4 pourront refaire leur garde-robe et y ajouter un peu de fetch dès le 27 août 2026 sur consoles et PC.

Direction, pour commencer, les années 2000 avec des looks pensés pour transformer vos Sims en vraies stars du lycée. Le kit comprendra notamment une minijupe et un pull assorti, des accessoires pour faire sensation dans les couloirs de l’établissement, la veste de l’équipe des Mathlètes ou même un survêtement en velours pour les mamans cools. Et pour les joueurs des Sims 4 qui auraient envie de ressortir le bonnet de Noël, le kit Mean Girls pense évidemment au spectacle de fin d’année mythique du film.

Le kit Clueless des Sims 4 apportera quant à lui des looks chics tout droit sortis des années 90. Et là encore, Maxis pioche dans les looks les plus iconiques du film, dont l’incontournable ensemble à carreaux de Cher, des hauts superposés, des jupes boutonnées, des tenues de sport et des tenues inspirées du style de Tai. Les kits Les Sims 4 seront donc disponibles le 27 août 2027 sur toutes les plateformes, à un prix encore non communiqué, à l’heure où ces lignes sont écrites.

Source : Maxis