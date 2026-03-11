Les Sims 4 accueillera une nouvelle mise à jour conséquente dès la semaine prochaine, et elle améliorera vos personnages grâce à des changements que vous avez demandés.

Alors que la communauté retient son souffle dans l'attente de « l'évolution des Sims 4 » promise par Maxis dans la feuille de route annuelle du studio, plusieurs rumeurs persistantes dressent un tableau bien moins rassurant pour l'avenir de la licence. Un modèle économique qui se durcirait, déjà amorcé avec l'arrivée du marketplace, un mystérieux Sims Project X évoqué comme une sorte de version remaniée de Les Sims 4 avec des quartiers potentiellement verrouillés derrière un paywall, ou encore une liberté créative des équipes qui aurait été revue à la baisse… Le tableau esquissé par une source désormais réputée fiable est loin de correspondre aux attentes d'une communauté particulièrement attachée à la série.

En attendant une communication concrète, Maxis se focalise sur le présent et poursuit ses efforts pour améliorer l'expérience globale de Les Sims 4. Le studio vient ainsi de détailler les correctifs et changements qui accompagneront la prochaine mise à jour du jeu, attendue pour la semaine prochaine.

Une nouvelle mise à jour pour Les Sims 4

Le 17 mars 2026, Maxis déploiera une nouvelle mise à jour de Les Sims 4, d'abord sur PC et Mac avant un déploiement ultérieur sur consoles. Comme le veut désormais la tradition, le studio a détaillé l'ensemble des correctifs dans sa « Laundry List », un document censé passer en revue les problèmes les plus fréquemment signalés par la communauté qui seront corrigés dans un futur proche. Sans surprise, l'équipe a commencé par s'attaquer aux bugs ayant récolté le plus de votes. Parmi les ajustements les plus notables, les Sims fermeront désormais correctement les yeux lorsqu'ils clignent, mettant fin à certains eye contacts pour le moins gênants. Les adolescents pourront également se rendre au bal de promo sans encombre, celui-ci apparaissant enfin correctement dans le calendrier du jeu. Dans le même ordre d'idées, les Sims devraient cesser de monopoliser des conversations interminables avec de parfaits inconnus.

Plus largement, cette prochaine mise à jour de Les Sims 4 vise à améliorer l'autonomie des personnages, un point régulièrement critiqué par les joueurs. Maxis promet notamment de réduire la fréquence à laquelle les Sims utilisent certains objets, s'adonnent à certaines activités ou se lancent spontanément dans des tentatives de flirt qui ne correspondent pas à leur tempérament. Vous pouvez retrouver ci-dessous le détail complet des patch notes de cette prochaine mise à jour de Les Sims 4, accompagnées des commentaires des développeurs.

Correctifs les plus demandés par la communauté de Les Sims 4

De nombreuses mises à jour ont été apportées pour veiller à ce que les yeux des Sims se ferment correctement lorsque quelqu'un cligne des yeux pour la plupart des interactions. Consultez l'article de blog pour plus d'informations sur ces changements.

Le bal de promo apparaîtra à nouveau sur le calendrier et les Sims pourront y assister. Ce correctif permettra de s'assurer qu'il fonctionne à la fois pour les sauvegardes nouvelles et anciennes. Parallèlement à ce correctif, nous avons résolu un autre problème empêchant les objectifs du bal de promo de se réaliser. (Années lycée)

Nous avons résolu un problème qui entraînait la disparition des données concernant les animaux et les chevaux dans les foyers prédéfinis. Cela n'arrivera plus dans les nouvelles sauvegardes. Cependant, si cela s'est produit dans une ancienne sauvegarde, le problème sera toujours présent. (Chiens et Chats / Vie au ranch)

Nous avons apporté un changement notable à la façon dont les Sims déterminent à qui ils ou elles parlent sur un terrain. Désormais, les Sims préféreront en général parler avec des personnes connues avec qui ils ou elles ont déjà une bonne relation. Les Sims sont moins susceptibles d'interagir avec des personnes inconnues de manière spontanée.

Les animaux peuvent être assignés à un abri pour animaux après avoir déplacé le foyer sur un nouveau terrain. Ils ne restent plus coincés dans le foyer ou dans l'inventaire du Sim. Ce problème est également résolu pour les sauvegardes où les animaux étaient déjà coincés. (Vie à la campagne)

Améliorations de l'autonomie des Sims

L'autonomie des Sims est l'un des points sur lesquels nous nous concentrons le plus suite aux commentaires de la communauté. Cette mise à jour corrige 3 des principaux problèmes d'autonomie : les Sims qui discutent avec des personnes inconnues, le flirt excessif et les Sims qui utilisent certains objets de manière obsessionnelle.

Jeu de base, Les Sims 4

Nous avons résolu le problème à cause duquel les Sims flirtaient excessivement avec les autres.

Prise en compte vos commentaires et nous voulions traiter le problème des Sims qui utilisent trop souvent les ordinateurs et les téléphones. Nous avons ajouté quelques nouvelles préférences au jeu de base, comme : Aime les téléphones, Aime les ordinateurs, N'aime pas les téléphones et N'aime pas les ordinateurs. Quand vous ne voulez pas que vos Sims utilisent ces objets de façon autonome, choisissez les préférences "N'aime pas les téléphones" ou "N'aime pas les ordinateurs". Si vous voulez que vos Sims soient accros... vous savez quoi faire.

Quand une personne utilise l'ordinateur de façon autonome, un temps de rechargement d'une demi-journée sera nécessaire pour pouvoir utiliser à nouveau l'ordinateur de façon autonome. Ce temps de rechargement ne s'applique pas pour les Sims non-actifs du foyer, ni pour les geeks, les Sims qui aiment les ordinateurs, ou lorsqu'il s'agit d'une interaction favorite pour les escapades, les groupes, les petits commerces ou les dynasties. Les Sims qui n'aiment pas les ordinateurs (une nouvelle préférence) ne les utiliseront plus de façon autonome.

L'interaction "Troller les forums" sur l'ordinateur a désormais le même temps de rechargement que les autres interactions sur l'ordinateur. Les Sims ont également besoin d'atteindre au moins le niveau 6 de la compétence Malice pour envisager cette action de façon autonome, à moins de disposer des traits de caractère suivants : Malveillant·e, Immature, Geek, Sang chaud, Imprévisible ou Méchant·e (ces traits doivent toujours être disponibles). (Jeu de base)

Si une personne détruit une maison de poupée de façon autonome, un temps de rechargement s'appliquera avant que cette action ne puisse être effectuée à nouveau de façon autonome. Nous avons également effectué un changement pour que seules les personnes ayant certains traits de caractère (Malveillant·e, Déteste les enfants, Méchant·e, Sang chaud) puissent décider de façon autonome de détruire une maison de poupée lorsqu'elles sont en colère. Avant cette mise à jour, ce comportement autonome pouvait survenir chez toutes les personnes hébétées ou en colère.

Si une personne mélange une boisson de façon autonome, un temps de rechargement d'un jour s'appliquera pour les PNJ avant que cette action ne puisse être effectuée à nouveau de façon autonome. Auparavant, cela survenait fréquemment pour les Sims qui avaient de l'inspiration ou qui avaient le trait de caractère Pote ou Gourmand·e.

Si une personne nage de façon autonome, un temps de rechargement s'appliquera avant que cette action ne puisse être effectuée à nouveau de façon autonome. Ce temps de rechargement ne s'applique pas pour les Sims non-actifs du foyer, ni près des piscines, lors des fêtes au bord de la piscine ou des fêtes d'anniversaire, lorsque la nage est une interaction favorite pour les escapades, les groupes, ou les petits commerces, ou si la personne est une sirène ou une VégéSim.

Si une personne joue du violon de façon autonome, un temps de rechargement d'un jour s'appliquera avant que cette action ne puisse être effectuée à nouveau de manière autonome. Ce temps de rechargement ne s'applique pas pour les Sims non-actifs du foyer, ni pour les Sims qui aiment la musique, ou le violon ou lorsqu'il s'agit d'une interaction favorite pour les escapades, les groupes, les petits commerces ou les dynasties.

Si une personne joue de la guitare de façon autonome, un temps de rechargement d'un jour s'appliquera avant que cette action ne puisse être effectuée à nouveau de façon autonome. Ce temps de rechargement ne s'applique pas pour les Sims non-actifs du foyer, ni pour les Sims qui aiment la musique, ou la guitare ou lorsqu'il s'agit d'une interaction favorite pour les escapades, les groupes, les petits commerces ou les dynasties.

Si une personne joue aux échecs de façon autonome, un temps de rechargement d'un jour s'appliquera avant que cette action ne puisse être effectuée à nouveau de façon autonome. Cela s'applique uniquement aux non PNJ et ne concerne pas les groupes ou les escapades qui ont pour thème les échecs.

Nous avons ajouté un temps de rechargement pour les Sims qui dansent sur un terrain qui leur appartient. Ce temps de rechargement ne s'appliquera pas aux Sims qui aident danser, qui ont le trait Machine à danser ou dans certaines autres situations. Ce temps de rechargement ne concerne pas les Sims non-actifs du foyer. Il disparaîtra quand les Sims changeront de terrain pour aller danser.

Nous réduisons la fréquence à laquelle les Sims envisagent d'allumer la radio. Les Sims ayant le trait de caractère Aime la musique envisageront d'écouter de la musique plus souvent que les autres Sims.

Même s'il s'agit pratiquement d'un élément essentiel de la culture des Sims (je plaisante), nous avons ajouté un temps de rechargement pour les pompes, les abdos et les étirements réalisés de façon autonome. Désormais, seules les personnes énergisées à la salle de sport ou les Sims ayant le trait de caractère Actif·ive envisageront de faire ces activités de façon autonome.

Nous avons ajouté un temps de rechargement pour les personnes gourmandes qui regardent des vidéos de cours de cuisine à la télévision. Il leur faudra désormais attendre deux jours avant d'effectuer à nouveau cette activité de façon autonome.

Si un enfant Sim utilise le terrain de jeu Vaisseau spatial de façon autonome, un temps de rechargement d'un jour s'appliquera avant que cette action ne puisse être effectuée à nouveau de façon autonome. Ce temps de rechargement ne s'applique pas pour les Sims non-actifs du foyer, ou lorsqu'il s'agit d'une interaction favorite pour les escapades, les groupes, ou les petits commerces. Quitter le terrain actuel supprime également le temps de rechargement.

Si une personne joue avec le morceau d'argile de façon autonome, un temps de rechargement s'appliquera avant que cette action ne puisse être effectuée à nouveau de façon autonome. Ce temps de rechargement ne s'applique pas aux personnes créatives ou qui aiment la poterie.

À la fac

Si une personne joue avec le ballon de foot de façon autonome, un temps de rechargement s'appliquera avant que cette action ne puisse être effectuée à nouveau de façon autonome. Ce temps de rechargement ne s'applique pas aux personnes qui aiment le sport ou aux Sims qui ne font pas partie du foyer.

Les Sims 4 Vie à la campagne

Si une personne fait du point de croix de façon autonome, un temps de rechargement s'appliquera avant que cette action ne puisse être effectuée à nouveau de façon autonome. Ce temps de rechargement ne s'applique pas aux Sims qui aiment le point de croix ou s'il s'agit d'une interaction favorite pour un groupe.

Amour fou

Les Sims n'envisageront plus de jouer à Pouce en l'air ou au jeu de cartes Faire crac-crac en pleine session d'écriture d'un livre sur l'ordinateur.

À l’aventure

Si une personne joue avec l'avion en papier de façon autonome, un temps de rechargement s'appliquera avant que cette action ne puisse être effectuée à nouveau de façon autonome. Ce temps de rechargement ne s'applique pas aux Sims qui aiment l'art du papier.

Détente au Spa

Si une personne utilise le tapis de yoga de façon autonome, un temps de rechargement s'appliquera avant que cette action ne puisse être effectuée à nouveau de façon autonome. Ce temps de rechargement ne s'applique pas aux personnes exigeantes ou aux Sims qui prennent soin de leur bien-être. (Les Sims doivent avoir atteint le niveau 2 pour utiliser de façon autonome un tapis de yoga. Cela n'a pas changé.). Le temps de rechargement est supprimé lorsque vous quittez le terrain et lorsqu'il s'agit d'une interaction favorite pour les escapades, les groupes ou les petits commerces.

Kit d'Objets Comme au cinéma

Un temps de rechargement a été ajouté pour la machine à pop-corn, de manière à ce qu'elle ne puisse pas être utilisée deux fois de suite.

Correctifs concernant les animaux

Comme deux des principaux problèmes signalés par la communauté concernent les animaux et les animaux de compagnie, nous avons résolu quelques bugs dans cette catégorie afin d'offrir une meilleure expérience globale avec ces systèmes.

Les animaux dans l'abri pour animaux et dans le poulailler ainsi que les mini-chèvres et les moutons ne seront plus dédoublés. Cela arrivait lorsque ces animaux étaient placés dans l'inventaire d'un Sim, puis réintroduits dans le monde après le déplacement du foyer des Sims. Vie à la campagne, Vie au ranch

Correctifs généraux de Les Sims 4

Nous avons résolu un certain nombre d'autres problèmes importants qui prenaient de l'ampleur, qui étaient particulièrement délicats ou qui nécessitaient des solutions faciles à mettre en œuvre.

Les Sims 4, jeu de base

Les Sims ayant le trait de caractère Froid·e ne ressentiront plus d'aversion lorsqu'on leur fait un câlin.

Placer une toile sur le mur puis la remettre dans l'inventaire n'entraînera plus d'erreur de simulation.

Saisons

Les fleurs ne resteront plus coincées dans les airs lorsque vous créez une composition florale.

À louer

L'interaction "Inspecter et entretenir" est désormais disponible sur les objets cassés d'un foyer de locataire pour les propriétaires.

À la vie, à la mort

Nous avons ajusté les éléments de conception de certains de nos échantillons du Mystérieux tapis orné qui posaient problème à certaines personnes.

Héritage et royauté

Un problème qui entraînait des relations incorrectes et des chevauchements dans l'arbre généalogique mis à jour est désormais résolu.

Résolution d'un plantage qui pouvait survenir lors de la reprise du jeu après la suppression du foyer des Capp dans Ondarion.

Le terrain Verdemar d'Ondarion n'est plus inversé.

Les Sims 4 Être parents

Les Sims enfants et ados qui ont grandi dans le même foyer sans être de la même famille pouvaient obtenir la relation Super fratrie, malgré leur absence de lien direct, puis pouvaient entamer une relation amoureuse. Comme nous ne voulions pas empêcher les histoires dans laquelle des enfants auraient pu être dans le même foyer à un moment donné, sans lien de parenté et ensuite entretenir une relation amoureuse, nous avons décidé de résoudre ce problème en renommant les relations en "Forte amitié d'enfance" et "Meilleure rivalité d'enfance".

StrangerVille

Il ne devrait plus y avoir d'erreur d'échec de l'appel de script lorsque la cellule de contention de la plante est sur le terrain et que vous essayez de placer d'autres objets.

Mises à jour des mots-clés pour CUS et le mode Construction

Nous avons eu l'occasion de corriger de nombreux bugs de mots-clés simples, rendant le classement des objets plus précis dans CUS et le mode Construction. Voici les problèmes connexes que nous avons résolus :

Les Sims 4, jeu de base

Tous les maquillages de la catégorie Quotidien ont été ajoutés aux filtres Temps chaud et Temps froid des catégories de tenues.

Nous avons trié 43 objets existants dans la catégorie Décorations pour enfants.

Plusieurs éclairages (auparavant considérés comme des appliques) ont été triés dans la catégorie Éclairage > Éclairages d'extérieur du mode Construction.

Le "Panier Adorable créature" se trouve désormais dans la catégorie Objets par fonction > Enfants > Décorations.

Mise à jour de la couleur de l'échantillon pour (yfMakeupLipstick_EF28GlossyLips_RedRuby) afin qu'elle apparaisse plus clairement.

(yfBottom_SDX040CCHSkirtPleated) n'apparaîtra plus pour les Sims ayant une ossature masculine.

L'objet Porte-crayons a également été placé dans la catégorie Désordre du mode Construction.

L'objet "Rangement à couches Osier écolo" apparaît désormais dans la catégorie Objets par fonction > Enfants > Meubles pour enfants.

L'objet "Nœud fabuleux" apparaît désormais dans la catégorie Objets par fonction > Activités et compétences > Événements de la vie.

Le motif de mur "Sol martien" apparaît désormais dans la catégorie Divers et non plus dans la catégorie Lambris du mode Construction.

Les motifs de mur (wall_V_Clapboard02SGBrick_NT_PeachWhiteBrick) et (wall_V_Clapboard02SGBrick_NT_BlueRedBrick) apparaissent désormais dans les catégories Maçonnerie et Revêtement.

Le Sycee de la Lune prospère, le Gnome à l'endroit et la Sculpture sophistiquée Bob le majordome ont été retirés de leur catégorie précédente et apparaissent désormais dans la catégorie Fonction > Décorations > Sculptures.

Multiple

Nous avons mis à jour un grand nombre de causeuses et de bancs afin qu'ils soient correctement identifiés comme "bancs" pour les Conditions requises du terrain lorsque vous les placerez.

Amour fou

Nous avons ajusté les échantillons de barbes d'Amour fou pour qu'ils s'affichent dans le bon ordre.

(ymBottom_EP16Jeans) apparaîtra désormais en tant que choix vestimentaire masculin dans les filtres de CUS. (Amour fou)

À la vie, à la mort

"Lambris périlleux" et "Lambris périlleux à motifs" apparaissent désormais dans la catégorie Lambris, et "Rêverie lunaire" dans la catégorie Papier peint.

Nature enchantée

La "Plante étrange sauvage" apparaît désormais dans les Sculptures de toit et les Plantes d'extérieur.

Les Sims 4 En plein air

(yfTop_SP08TeeBoatNeck_GradientPink) n'apparaît plus dans la catégorie Jaune des filtres de CUS. (En plein air)

Moschino

Les étagères "Ours littéraire" et "Je suis si brillant !" ont été supprimées de la catégorie Sculptures.

Contenu gratuit pour les vacances

Les éclairages "Kinara" et "Menorah" apparaissent désormais dans la catégorie Éclairage > Lampes de table.

Le "Bonhomme de neige des fêtes" et "l'Arbre lumineux prédécoré" apparaissent désormais dans la catégorie Éclairage > Éclairage d'extérieur.

Accessoires de cuisine

Tous les objets du kit Accessoires de cuisine sont désormais visibles lorsque vous utilisez le filtre par pack et que vous explorez la catégorie Décorations (div.) depuis le mode Construction.

L'événement Amitié éternelle

(ymTop_EV0641TankTwistBack_SolidBlackCyan) n'apparaîtra plus pour les Sims ayant une ossature masculine.

Événement Appel de la nature

Les objets Pierre de crique - Ronde, Pierre de crique - Plate et Amas de pierres de crique apparaissent désormais dans la catégorie Plantes d'extérieur & Pierres du mode Construction.

