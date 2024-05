Quelques jours avant l'annonce officielle, un leak important vient de révéler le catalogue complet des objets des deux Kits/DLC à venir pour Les Sims 4. Ce leak, découvert par l'utilisateur Twitter @Anadius, a permis aux fans d'avoir un avant-goût des nouveautés à venir. De quoi, une fois de plus, sublimer vos intérieurs et approfondir encore un peu plus le contenu de la simulation de vie.

Les Sims 4 va régaler

L’attente touche à sa fin pour les fans de Les Sims 4 : deux nouveaux Kits, intitulés Riviera Retreat et Cozy Bistro, seront disponibles à partir du 30 mai 2024. Ces nouveautés promettent d'enrichir l'expérience de jeu avec des ambiances distinctes et immersives. Le Kit Riviera Retreat propose une immersion totale dans une atmosphère rustique, avec des chaises longues en osier, des pergolas couvertes de vignes et des cascades privées. Cet espace est conçu pour être un havre de paix où votre Sim peut se détendre. Les éléments de décoration mettent en avant des meubles en lin confortables, des pavés en pierre et des touches naturelles, dans le but de créer un coin intemporel où le moderne et le naturel se mélangent harmonieusement. Pour peu, on se croirait un peu chez IKEA.

Avec le Kit Cozy Bistro, vous pouvez transformer un petit coin en un charmant bistro. Ce Kit se distingue par son ambiance antique, parfaite pour déguster du bon nectar ou un café riche en saveurs. Vous pouvez décorer avec des murs en bois, des accents métalliques polis et des meubles vintages soigneusement entretenus. Le Cozy Bistro est l’endroit idéal pour que vos Sims puissent se retrouver autour d’un verre ou d’un café.

Ces deux Kits seront disponibles sur PC et consoles à partir du 30 mai 2024. Alors, êtes-vous tenté ? Normalement, le prix devrait être de 4,99 euros pour chacun d'eux, soit 10 euros tout rond pour l'ensemble. Si c'est abordable si vous avez déjà les autres, cela commence à faire beaucoup si vous débutez Les Sims 4 seulement maintenant. Avec l'ensemble des DLC et kits, vous en avez pour plusieurs centaines d'euros.