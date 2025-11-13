Tous les joueurs des Sims 4 vous le diront : il n’est pas toujours facile de faire partie de cette communauté. Car la licence d’Electronic Arts a beau être une véritable machine à créativité dont le fun n’a pas de limites, elle nécessite malheureusement bien trop souvent de devoir conjuguer avec des bugs aux effets parfois dramatiques. Heureusement, cela n’enlève rien à la volonté de Maxis de chouchouter ses joueurs, avec des mises à jour toujours plus complètes et bardées de nouveautés. L’une des prochaines à venir, d’ailleurs, a d’ores et déjà leaké.

Une nouvelle fonctionnalité arrivé dans Les Sims 4, ça a leaké

En effet, alors que Les Sims 4 vient tout juste d’accueillir un énorme patch avec de nombreux ajustements, il apparaît que Maxis est déjà à l’œuvre sur la prochaine mise à jour du jeu, qui devrait notamment intégrer une fonctionnalité très attendue par la communauté : SimSearch. L’objectif, notamment, serait alors d’offrir aux joueurs de nouveaux outils pour faciliter leurs recherches de contenus dans la galerie des Sims 4, où des milliers de créations partagées par l’ensemble de la communauté sont disponibles au téléchargement.

Car l’introduction de la galerie, qui remonte maintenant à 2020, a beau avoir été perçue comme une bénédiction par les joueurs, le fait est qu’elle a perdu en praticité au gré des mises à jour. De fait, nombreux sont ceux à réclamer des ajustements de la part de Maxis, qui semble d’ores et déjà se pencher sur la question. C’est en tout cas ce qu’a révélé le patch notes allemand de la mise à jour du 4 novembre, avant qu’il ne soit, pour des raisons inconnues, modifié à la dernière minute pour effacer toute trace de la fonctionnalité SimSearch.

Mais internet n’oubliant rien, les détails en question ont évidemment été enregistrés. De fait, les joueurs des Sims 4 devraient prochainement pouvoir être en mesure de chercher des contenus dans leur langue natale tout en obtenant les résultats escomptés, en plus de voir leurs recherches être facilitées par l’association de mots-clés à des images pour plus d’efficacité. Reste juste à savoir quand précisément la fonction SimSearch sera introduite. Cela étant, au vu de la situation, cela ne devrait assurément plus trop tarder.

Source : EA Allemagne (via GameRant)