Les amateurs de Les Sims 4 pourraient bientôt remplir leur collection. Une fuite repérée sur X annonce l’arrivée de deux nouveaux kits le 21 août 2025, accompagnés d’un patch important prévu deux jours plus tôt. Que du bon en perspective pour les fans...

Une annonce non officielle… mais crédible pour Les Sims 4

L’information vient d’Anadius, une figure bien connue de la communauté. Selon lui, les contenus Les Sims 4 portent les numéros internes SP71 et SP72. Fait intrigant, les numéros SP68 à SP70 semblent avoir été sautés, ce qui laisse penser que d’autres packs sont déjà prévus ou en cours de développement. Pour l’instant, Maxis n’a pas confirmé la nouvelle. Mais le calendrier correspond à la cadence habituelle des sorties de kits, souvent annoncées peu avant leur arrivée.

Avant la sortie des deux kits, Les Sims 4 recevra une mise à jour le 19 août. Elle devrait préparer le jeu à accueillir ces contenus, mais aussi corriger certains problèmes. D’après la feuille de route officielle de l’été 2025, cette mise à jour apportera aussi de nouvelles options de personnalisation de peau pour tous les joueurs, sans coût supplémentaire.

Des kits… ou des Creator Kits ?

Ces derniers mois, Maxis a également mis en avant ses Creator Kits sur Les Sims 4, des packs imaginés avec la participation de créateurs. En 2025, quatre d’entre eux sont déjà sortis : Refined Living Room, Business Chic, Sweet Allure et Sleek Bathroom. Rien n’exclut que les deux nouveautés du 21 août suivent ce format.

Si certains joueurs se réjouissent de voir arriver de nouveaux contenus, d’autres réclament avant tout des correctifs. Les réseaux sociaux et forums regorgent de messages appelant à résoudre les bugs avant de lancer de nouveaux packs. Cette tension n’est pas nouvelle : elle accompagne quasiment chaque sortie de DLC depuis plusieurs années.

Les joueurs peuvent s’attendre à une fin d’août chargée sur Les Sims 4, avec une mise à jour gratuite le 19 août et, sauf surprise, deux nouveaux kits le 21 août. Reste à voir si Maxis parviendra à satisfaire à la fois les amateurs de nouveautés et ceux qui veulent avant tout un jeu plus stable.

