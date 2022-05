Les Sims 4 continue sur sa lancée. Le jeu de simulation de vie le plus populaire au monde vient de déployer une mise à jour très attendue des fans, qui le rend encore plus inclusif.

Après de longs mois d'attente, elle est enfin là. Réclamée depuis longtemps par la communauté, la mise à jour des Sims 4 permettant aux joueurs de personnaliser les pronoms de leur Sims a enfin été déployée. Un pas de plus vers l’inclusivité, valeur essentielle de la franchise depuis deux décennies, qui se fera néanmoins en plusieurs étapes.

Les pronoms personnalisables arrivent dans Les Sims 4

La première version de la mise à jour des Pronoms personnalisables n’est en effet disponible que dans la version anglaise du jeu. Les équipes ont néanmoins l’intention d’améliorer cette fonctionnalité au fil du temps afin de la traduire et de prendre en charge plus de langues. Plus concrètement, cette première mouture permettra aux joueurs d’attribuer des pronoms dans un onglet dédié du menu Créer un Sims parmi :

They/Them

She/Her

He/Him

Custom (personnalisé)

Cette option ne sera cependant pas obligatoire pour valider la création d’un Sims. Les joueurs et les joueuses pourront continuer de façonner leurs personnages comme ils ont l’habitude de le faire. Dans ce cas, Les Sims 4 ajoutera par défaut les pronoms généralement associés au genre sélectionné. Ils pourront néanmoins être changés à tout moment.

« Il était important pour l’équipe d’introduire la fonctionnalité des pronoms de la meilleure façon possible,c’est pourquoi elle a travaillé en étroite collaboration avec le projet It Gets Better et le GLAAD pour mieux comprendre l’utilisation et l’impact des pronoms et où les représentations binaires du genre étaient présentes dans Les Sims 4 » explique le communiqué de presse. Aucune fenêtre de lancement n'a été avancée pour les autres régions.