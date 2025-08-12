Les Sims 4 ne cessent d’évoluer au fil du temps et il se pourrait bien que ces fonctionnalités arrivent très bientôt dans le jeu, à en juger par les dernières informations.

Plus de dix ans après sa sortie, Les Sims 4 continue de grandir. Maxis et Electronic Arts viennent de lancer un sondage officiel pour demander aux joueurs ce qu’ils aimeraient voir arriver dans le jeu. Et bonne nouvelle : il s’agit de contenus gratuits pour le jeu de base. Mais quoi exactement ?

Bientôt du contenu très attendu pour Les Sims 4 ?

Depuis ses débuts en 2014, Les Sims 4 a beaucoup évolué. À l’époque, les bébés passaient directement au stade d’enfant. Aujourd’hui, ils grandissent en nourrissons, puis en bambins, avant de devenir enfants. Les mises à jour gratuites ont aussi ajouté des options inclusives comme les appareils auditifs, les binders ou les pronoms personnalisés.

Les développeurs veulent aller plus loin. Ce nouveau sondage demande aux joueurs quelles cultures, fêtes ou éléments de personnalisation devraient rejoindre le jeu gratuitement. Sur Reddit, un joueur a même remarqué que la culture iranienne pourrait faire partie des options envisagées. Depuis quelques années, Les Sims 4 s’ouvre davantage au monde. Les mises à jour ont apporté des recettes régionales, des fêtes traditionnelles et des objets festifs. De quoi mieux représenter la diversité des joueurs à travers le globe.

© Electronic Arts / Maxis.

Gratuit ou payant ?

Le jeu Les Sims 4 reste connu pour son énorme catalogue de DLC payants (comme le dernier en date, Nature Enchantée). Mais Maxis rappelle que les contenus liés à la diversité et à l’inclusion sont toujours ajoutés gratuitement. C’est le cas par exemple du Pão de Queijo, intégré via le service Sims Delivery Express. En revanche, certains éléments inspirés des cultures ne sont disponibles que dans les packs payants. L’extension Lovestruck, par exemple, propose un monde inspiré des villes mexicaines, mais il faut l’acheter pour en profiter.

Ce sondage est l’occasion parfaite pour faire entendre sa voix. Fêtes nationales, recettes traditionnelles, vêtements neutres en genre… Les joueurs peuvent tout proposer. Maxis s’engage à écouter et à intégrer de nouvelles idées pour enrichir le jeu de base. Avec cette initiative, Les Sims 4 prouve qu’il n’a pas fini de surprendre. Et que la diversité restera au cœur de ses futures mises à jour.

Source : Maxis