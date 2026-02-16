Les Sims Project X, plus communément appelé Les Sims 4.5 au sein de la communauté aurait fait l’objet de nouvelles révélations, tout comme l’avenir global de la licence. Le futur sous l’égide du Fonds public d'investissement d'Arabie saoudite ne s’annonce pas des plus radieux aux yeux de beaucoup de joueurs.

Malgré de belles promesses sur le papier, la communauté ne semble pas avoir déroulé le tapis rouge pour Les Sims 4 Heritage & Royauté, lancé le 12 février 2026. Sur les réseaux sociaux, d’ordinaire prompts à beaucoup de discussions à la sortie du moindre nouveau pack, le tapage est cette fois plus discret. Les discussions se cristallisent surtout autour d’un usage jugé excessif de contenus recyclés, reproche récurrent depuis plusieurs années. Une rupture semble s’installer entre les joueurs historiques et la licence, alimentée par plusieurs facteurs.

Parmi eux, la perspective d’un rachat d’EA par l’Arabie saoudite, des bugs persistants plusieurs années, dont certains susceptibles de corrompre des sauvegardes ou encore une qualité d’extensions jugée en dents de scie. Et en toile de fond, les rumeurs autour de « Project X », une sorte de Sims 4.5 en monde ouvert. Le jeu reprendrait les bases du titre actuel en y greffant quelques fonctionnalités demandées. L’avenir des Sims semble plus que jamais être flou, et les nouveaux leaks présumés à ce sujet ne sont pas des plus rassurants. On fait le point.

EA prendrait pleinement le contrôle créatif de la licence

C’est une nouvelle fois sur les forums d’ATRL que « gloamingtheplain », ancien développeur présumé de Firemonkeys Studios, avec lequel Maxis collabore notamment sur les déclinaisons mobiles, se serait laissé aller à quelques indiscrétions concernant l’avenir des Les Sims 4. Pour recontextualiser, cette même source avait déjà fait fuiter des informations depuis confirmées au sujet du DLC fraîchement sorti et figure parmi les premiers à avoir évoqué l’existence d’un Sims 4.5. Selon lui, EA s’apprêterait à entamer une restructuration en profondeur de la marque, avec un objectif clair : rationaliser les coûts de développement tout en multipliant les sources de revenus.

Au cœur de cette nouvelle feuille de route, un premier grand remaniement structurel depuis 2000. Maxis verrait alors son autonomie réduite au profit d’une implication beaucoup plus directe d’EA dans la conception, la distribution et surtout la monétisation de Les Sims 4.5 et ses extensions, mais aussi de l’ensemble des épisodes de la licence.

Vers de nouveaux modèles économiques pour Les Sims 4.5 ?

Les Sims 4 Chiens et Chats ©EA.

Abonnements, boutiques numériques intégrées, monnaies virtuelles payantes comme gratuites et événements, seraient autant de pistes envisagées par l’éditeur pour que l’écosystème des Sims se rapproche toujours plus d’un modèle jeu-service. Et si cette perspective vous paraissait peu réjouissante, l'éditeur chercherait également à encadrer davantage la direction créative afin de limiter les coûts de développement. Dans cette logique d’optimisation, « Project X » aurait pour objectif de devenir le produit le plus rentable possible. Exemple qui illustrerait ce virage, Les Sims 4 Chiens et Chats serait intégré directement au jeu.

Bonne nouvelle nous direz-vous. Sauf que le succès du DLC a été tel qu’EA y voit une autre mine d’or. L'éditeur prévoirait alors de monétiser davantage nos amies les bêtes, avec des contenus payants qui leurs sont dédiés. Les autres extensions qui se sont bien vendues seraient elles aussi intégrées d’office dans le prochain épisode. L’objectif resterait le même, créer un maximum de contenus téléchargeables qui gravitent autour, plutôt que de commercialiser et de créer des DLC individuels.

EA voudrait contrer le piratage

Autre piste étudiée pour ce Sims 4.5, l’intégration officielle de mods populaires sous forme de « DLC des Créateurs », avec un suivi officiellement assuré par leurs créateurs pour limiter les problèmes techniques qui sévissent actuellement à chaque sortie d’une nouvelle mise à jour ou extension. Un premier pas vers ce nouveau plan autour des moddeurs serait même effectif dès ce mois de mars. Enfin, EA aurait pris acte de la recrudescence du piratage depuis l’annonce de son rachat. Cela aurait notamment motivé, en partie, la fermeture des Sims Mobile pour réallouer les serveurs vers de futurs projets.

Si le conditionnel reste de mise jusqu’à une officialisation en bonne et due forme, EA serait très prudent et préférerait ne pas faire d’annonce concrète quant à l’avenir de la licence Les Sims tant que l’achat par l'Arabie Saoudite n’est pas effectif. C’est sûr, tout ceci n’est pas très rassurant, mais peut-être que la voix de la communauté se fera entendre d’ici-là.

Source : ATRL