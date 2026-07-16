Quand on vous dit que la concurrence peut parfois avoir du bon, ce n’est assurément pas une blague. Après des années de monopole quasi absolu dans le domaine de la simulation de vie, Les Sims 4 rencontre depuis peu une concurrence de plus en plus féroce avec l’arrivée de titres comme inZOI et Paralives. Forcément, cela pousse donc Maxis à mettre les bouchées doubles pour retenir sa communauté, et la prochaine mise à jour du jeu nous le prouve de la plus belle des manières avec l’introduction d’une fonctionnalité réclamée depuis plus de douze ans.

La sauvegarde automatique arrive enfin dans Les Sims 4

En effet, Les Sims 4 ont beau rencontrer un énorme succès auprès des joueurs, ils sont pourtant loin d’être exempts de défauts. Parmi les plus notables se trouvent d’ailleurs incontestablement ses nombreux bugs, qui entraînent bien souvent la perte de multiples heures de jeu chez les joueurs. Mais après la grosse mise à jour à venir le 21 juillet prochain, c’est un problème qui devrait enfin pouvoir appartenir au passé. Car après des années de supplications, Maxis a enfin cédé… et décidé de mettre en place un système de sauvegarde automatique.

« Avec la mise à jour du 21 juillet, nous lancerons les fonctionnalités ‘Enregistrement automatique’ et ‘Rappels de sauvegarde’ afin de vous aider à préserver votre progression pendant que vous jouez », peut-on lire dans un communiqué publié sur le site officiel des Sims 4. « Que vous passiez des heures en mode Construction ou que vous guidiez vos Sims dans leur prochaine aventure, ces nouvelles fonctionnalités vous permettront de protéger plus facilement vos histoires afin que vous puissiez vous concentrer sur la suite ».

Autant dire qu’il s’agit d’une grande victoire pour la communauté, qui ne manque pas de rappeler en réaction à l’annonce de Maxis que cela fait plus de douze ans que cette fonctionnalité est attendue. Pour la bonne nouvelle, Maxis précise d’ailleurs que les joueurs pourront personnaliser la fréquence d’enregistrement automatique selon leur bon vouloir, en plus de mettre en place un rappel qui les invitera à sauvegarder manuellement leur progression de temps à autre. « Ensemble, ces fonctionnalités contribuent à réduire le risque de perdre votre progression ».

Une fonction « Memory Boost » est en approche

Les choses ne s’arrêtent toutefois pas là, puisque la mise à jour du 21 juillet sera également l’occasion pour le studio de mettre en place le « Memory Boost » pour Les Sims 4 sur l’ensemble des plateformes, de sorte à fluidifier davantage encore l’expérience de jeu. « La fonction ‘Memory Boost’ optimise la gestion de la mémoire par Les Sims 4 avec moins de ralentissements, un taux de rafraîchissement et une réactivité améliorés, des temps de chargement plus courts et un risque moindre de plantages liés à la mémoire », indique Maxis.

Enfin, celle-ci permettra au passage aux développeurs de mettre en place quelques correctifs pour l’occasion, même si le focus de cette mise à jour s’est essentiellement porté sur l’arrivée des sauvegardes automatiques et du « Memory Boost ». « Nous avons traité moins de corrections de bugs individuels que d’habitude, mais ces améliorations constituent une base importante pour la suite », explique Maxis.

Maxis prépare une grosse mise à jour pour la rentrée

Car dès le mois de septembre, une « mise à jour majeure consacrée à la qualité de vie » sera déployée, de sorte à améliorer l’autonomie générale des Sims dans Les Sims 4. « Nous souhaitons que ceux-ci se comportent de manière plus intelligente, plus cohérente et plus réactive dans le cadre du gameplay quotidien. Il s’agit d’une nouvelle étape dans notre engagement constant à rendre Les Sims 4 plus fluide, plus fiable et plus agréable à chaque partie ». Plus d’informations seront naturellement communiquées à ce sujet à l’approche du patch en question.

Source : Maxis