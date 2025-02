Une fois encore, Les Sims 4 est victime d’un gros leak sur l’un de ses futurs contenus. Décidément, ça ne s’arrête jamais, et on se demande jusqu’où ça va aller. Explications.

Coup de théâtre pour les fans de Les Sims 4 ! La prochaine extension, Business & Loisirs, a leaké sur Internet bien avant sa sortie officielle. Prévue pour le 6 mars 2025, elle est déjà jouable pour certains, révélant ainsi de nombreuses nouveautés. Ce n'est pas le premier leak de la semaine comme on pouvait vous en parler il y a peu.

Un leak qui survient trop tôt pour Les Sims 4

Les leaks de contenus Les Sims 4, ce n’est pas nouveau. Mais cette fois, il ne s’agit pas de simples informations glanées ici et là. L’extension entière s’est retrouvée en ligne, et certains joueurs ont déjà pu l’essayer. En réalité, les fichiers du pack circulaient depuis début février. Mais ils étaient inutilisables. Ce n’est qu’avec la dernière mise à jour du jeu que l’extension est devenue jouable. Résultat ? Une vague de captures d’écran et d’informations a envahi les réseaux sociaux.

Même si ce leak permet d’avoir un aperçu de l’extension, ce n’est pas la version définitive. Certains éléments manquent encore. Par exemple, le nouveau monde, Nordhaven, semble incomplet. Certains bâtiments ne sont pas finis, et on retrouve des éléments temporaires qui devraient être remplacés d’ici la sortie officielle.

Mais malgré ces petits défauts, Nordhaven s’annonce prometteur. Il s’agit d’une ville côtière inspirée des paysages nordiques. On y trouve des rues pavées, une architecture traditionnelle et même des canaux. Un cadre parfait pour lancer une petite entreprise ou profiter de ses loisirs dans une ambiance chaleureuse. Elle est visible ci-dessous !

Un pack qui mise sur la créativité

Avec cette extension, Les Sims 4 met l’accent sur la gestion d’entreprise et les loisirs créatifs. Les joueurs pourront ouvrir leur propre commerce, développer leurs talents ou encore suivre des cours pour perfectionner leurs compétences. L’idée rappelle certains éléments déjà vus dans le jeu, mais avec de nouvelles fonctionnalités adaptées aux Sims d’aujourd’hui. De quoi ravir ceux qui aiment personnaliser leur expérience et donner vie à des histoires uniques.

Pour l’instant, EA n’a pas réagi officiellement à ce leak. Mais avec toutes ces révélations, l’attente est encore plus forte. Les joueurs devront patienter jusqu’au 6 mars pour découvrir la version finale de Les Sims 4 : Business & Loisirs . En attendant, les spéculations vont bon train. Quels seront les ajouts définitifs ? Y aura-t-il des surprises de dernière minute ? Réponse dans quelques semaines !

Source : Twitter