Electronic Arts continue d'enrichir Les Sims 4 avec un nouveau pack d’extension prévu pour le 10 juillet 2025. Baptisé Enchanted by Nature, ce contenu inédit a eu le droit à une vraie présentation digne de ce nom. Il propose une immersion dans un monde verdoyant, centré sur la nature, la magie et une nouvelle manière de jouer avec les émotions.

Les Sims 4 présente enfin son prochain DLC

Au cœur de cette extension Les Sims 4 se trouve Innisgreen, un nouveau monde composé de trois quartiers. La côte d’Adhmor offre un cadre paisible en bord de mer, idéal pour les Sims en quête de tranquillité et de vie simple. Plus animé, Sprucederry Grove mêle harmonieusement bâtiments, commerces et verdure, créant un équilibre entre modernité et nature. Enfin, Everdew plonge les joueurs dans une forêt profonde et envoûtante, où la magie semble imprégner chaque recoin. Ces environnements variés permettent d’explorer différents styles de jeu.

Grâce à une nouvelle compétence de vie naturelle, les personnages sur Les Sims 4 peuvent répondre à leurs besoins sans infrastructures modernes : dormir à la belle étoile, cuisiner avec ce qu’ils récoltent ou se laver grâce à des ressources improvisées. Les joueurs peuvent également opter pour une approche plus douce, en développant un foyer végétalisé avec des plantes d’intérieur vivantes, qui nécessitent attention et soins réguliers.











L’arrivée des Fées dans le gameplay

Le pack Les Sims 4 introduit également un nouveau type de Sims, les Fées. Ces créatures peuvent être créées via un chemin initiatique et personnalisées avec de nombreux éléments esthétiques, comme des ailes, des tatouages lumineux ou des accessoires spécifiques. Deux approches sont possibles :

, bienveillante et tournée vers l’équilibre, La Fée discordante, plus malicieuse, qui perturbe la vie des autres Sims.

Les Fées disposent de capacités uniques dans Les Sims 4, comme l’altération des humeurs ou la manipulation d’objets. Elles ne se nourrissent pas de manière classique, mais absorbent des émotions, ce qui introduit une nouvelle contrainte de gestion, appelée “famine émotionnelle”. Même les Sims ordinaires peuvent interagir avec la magie grâce à la poussière de fée, un nouvel objet permettant d’enchanter des plantes ou d’animer des décorations.

Les joueurs qui précommandent le pack avant le 21 août 2025 recevront un contenu numérique bonus :

Un pack dans la continuité de l’évolution du jeu

Les Sims 4 : Enchanted by Nature par la nature se distingue par une volonté d'associer gameplay surnaturel, vie en extérieur et mécanique émotionnelle. S'il s'adresse clairement aux amateurs d'univers féeriques, il enrichit aussi le jeu de base avec de nouveaux traits de caractère, objets et aspirations. Avec un prix annoncé de 39,99 euros (ou équivalent local), ce pack d'extension sera disponible sur PC, Mac, PlayStation 4/5, Xbox One et Xbox Series le 10 juillet 2025.

Source : EA