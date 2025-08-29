Les Sims 5 ne verra sans doute jamais le jour, ou pas avant de longues années. Maxis a en effet décidé de changer de stratégie et de mettre au placard les épisodes numérotés pour faire des Sims 4 un véritable jeu service, alors qu'il l'était déjà. Les kits et autres extensions s’enchaînent à une vitesse vertigineuse, alors même que la communauté attend depuis près de deux ans que le studio corrige le bug critique du DLC « À Louer », qui peut corrompre certaines sauvegardes historiques. Qu’à cela ne tienne, les équipes ont assuré être sur le coup, quelques jours avant l’annonce officielle de la prochaine extension majeure des Sims 4. Justement, EA a fait une petite boulette et a leaké non seulement le prochain contenu payant, mais aussi la feuille de route des mois à venir.

Les prochaines nouveautés des Sims 4 ont leaké

L’erreur n’est pas passée inaperçue. Dans la nuit du 28 au 29 août, EA et Maxis ont malencontreusement mis à jour la page du jeu sur l'EA App un peu trop tôt. Si les développeurs se sont empressés de faire machine arrière, le court laps de temps où les informations étaient visibles a suffi à certains yeux de lynx pour qu'ils en fassent des captures et les partagent sur Internet. Plus de place au doute donc : la prochaine extension des Sims 4 sera bien « Adventure Awaits ». Si l’on se fie à l’image de la roadmap des événements à venir pour accompagner son lancement, visiblement prévu pour le 2 octobre 2025, elle devrait proposer de nouvelles activités telles que la capture de papillons ou du tir à l’arc. L’aventure avec un grand A sera donc prochainement à l’honneur mais pas que.

D’après ce leak, qui confirme donc les fuites précédentes, un nouvel événement à durée limitée débutera le 23 septembre 2025 et il tournera entièrement « autour de l'enfance », peut-on lire sur la description officielle mise trop tôt en ligne. En attendant d'en savoir plus, voici un rappel de tout ce qui attend les fans des Sims 4 dans les prochains mois. Notez toutefois que cette feuille de route est évidemment susceptible d'être modifiée.

Nouveau leak qui confirme la feuille de route des Sims 4 ©EA App

Septembre 2025

4 septembre : annonce des Sims 4 Adventure Awaits

10 septembre : trailer de gameplay du DLC

23 septembre : Mise à jour des Sims 4 et début du nouvel événement

Octobre 2025

2 octobre : lancement des Sims 4 Adventure Awaits

9 octobre : kit « Autumn Apparel »

Novembre 2025

4 novembre : nouvelle mise à jour du jeu de base et fin de l’événement

6 novembre : nouveaux kits des créateurs.

Décembre 2025

2 décembre : mise à jour des Sims 4

4 décembre : nouveaux kits

Source : @EvanLe24