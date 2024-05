On le sait, Les Sims 4 c'est aussi beaucoup de DLC pour en profiter dans sa version la plus complète. Du moins, si vous voulez vivre l'expérience à 100%, il est bien difficile de passer à côté des multiples contenus payants qui viennent agrandir son univers. Mais parfois, grand seigneur, EA propose aussi gratuitement certains d'entre eux histoire de récompenser la communauté. C'est le cas aujourd'hui.

Un DLC gratuit pour Les Sims 4

Les fans des Sims 4 ont de quoi se réjouir : le DLC Les Sims 4 Blooming Rooms Kit est désormais gratuit pour tous les joueurs. Ce kit d'extension, qui met l'accent sur l'ajout de plantes et de verdure à l'intérieur de vos maisons Sims, offre une multitude d'options pour embellir vos espaces de vie virtuels avec une touche de nature.

Le Blooming Rooms Kit permet aux joueurs d'ajouter une grande variété de plantes d'intérieur à leurs créations. Des plantes suspendues aux petits cactus, en passant par des fleurs luxuriantes et des fougères délicates, ce kit propose des éléments de décoration qui peuvent transformer n'importe quelle pièce en un véritable havre de paix verdoyant. Les objets inclus dans ce kit sont conçus pour s'adapter à différents styles de décoration, qu'il s'agisse d'un appartement moderne, d'une maison rustique ou d'un loft artistique.

Outre les nouvelles plantes, le kit Blooming Rooms pour Les Sims 4 comprend également des accessoires assortis, comme des pots de fleurs de différentes tailles et couleurs, des supports de plantes élégants et des étagères spécialement conçues pour mettre en valeur votre verdure. Ces ajouts permettent aux joueurs de personnaliser encore plus leurs espaces et d'ajouter une dimension supplémentaire de réalisme à leurs créations.

Pour bénéficier de ce DLC gratuit, il vous suffit de vous rendre sur la plateforme de téléchargement officielle de The Sims 4. Vous allez pouvoir le récupérer gratuitement au lieu de dépenser 5 euros. C'est plutôt pas mal non ? Comme vous pouvez le voir dans l'image ci-dessous, c'est une super occasion de pouvoir magnifier les intérieurs avec de belles plantes.