Pour changer (ou pas), le jeu de simulation Les Sims 4 voit encore l’un de leurs prochains gros contenus fuiter. Que peut-on apprendre exactement sur le sujet ?

Les leaks continuent de secouer la communauté des Sims. C'est à prendre avec des pincettes, mas selon un utilisateur de X (anciennement Twitter), Les Sims 4 s’apprêterait à accueillir un tout nouvel pack d’extension baptisé “Adventure Awaits”, prévu pour le 2 octobre 2025. Mais ce n’est pas tout : la prétendue fuite dévoile aussi la prochaine roadmap du jeu, qui couvrirait la période de septembre à décembre.

Un pack de vacances revisité pour Les Sims 4

D’après les informations partagées sur Les Sims 4, Adventure Awaits serait un pack centré sur les vacances et les voyages en famille. L’idée ne serait pas de simplement repartir dans l’esprit d’Outdoor Retreat ou Jungle Adventure, mais d’offrir quelque chose de plus ambitieux. Les joueurs pourraient ainsi créer et personnaliser leurs propres destinations : hôtels, parcs de loisirs, lieux de divertissement… Un système pensé pour renouveler la formule et rendre chaque séjour unique.

Selon les rumeurs, ce serait également l’un des packs les plus chers de l’histoire de la licence, en raison d’un développement plus long et plus coûteux. EA viserait d’ailleurs un énorme succès commercial, espérant écouler 7 à 10 millions d’exemplaires en un an.

@ Medievalkiller12

Une roadmap en avance ?

Toujours selon @Medievalkiller12, la roadmap de fin 2025 pour Les Sims 4 aurait déjà fuité. Voici les principales dates qui circulent :

4 septembre : annonce officielle du pack Adventure Awaits

: annonce officielle du pack Adventure Awaits 10 septembre : présentation du gameplay en vidéo

: présentation du gameplay en vidéo 23 septembre : mise à jour gratuite du jeu + lancement d’un nouvel événement en ligne

: mise à jour gratuite du jeu + lancement d’un nouvel événement en ligne 2 octobre : sortie officielle du pack Adventure Awaits

: sortie officielle du pack Adventure Awaits 9 octobre : Autumn Apparel Kit

: Autumn Apparel Kit novembre et décembre : nouvelles mises à jour gratuites et plusieurs Kits supplémentaires

En clair, les prochains mois s’annoncent chargés pour les fans, entre contenu payant et ajouts gratuits. Bien sûr, EA n’a rien confirmé pour l’instant pour Les Sims 4. Certaines rumeurs se révèlent souvent être du simple “wishful thinking” de la part de la communauté. Mais les documents et images relayés semblent suffisamment crédibles pour enflammer les discussions. Quoi qu’il en soit, l’officialisation ne devrait plus tarder. Si la fuite est correcte, Adventure Awaits sera révélé dès le 4 septembre, avec une bande-annonce de gameplay quelques jours plus tard.

Source : Medkiller12